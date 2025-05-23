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陪人妻喝酒醋夫撂人理論　男公關1刀刺破心臟奪命...判無期徒刑

▲▼擔任男公關的吳禹劭陪人妻喝酒遭對方丈夫糾眾理論，混亂中涉持刀刺死人夫，一審被北院國民法官判處無期徒刑。（圖／記者黃哲民攝）

▲擔任男公關的吳禹劭（左）陪人妻喝酒遭對方丈夫糾眾理論，混亂中涉持刀刺死人夫，一審被北院國民法官判處無期徒刑。圖為吳男先前出庭。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子吳禹劭前年（2023年）陪陳姓人妻到酒店解悶，陳女的李姓丈夫撂人闖進包廂理論，幫手還亂噴辣椒水，吳男盛怒之下涉嫌持刀刺死李男，到案被起訴涉犯殺人罪嫌、羈押至今，台北地院選任國民法官參審，今（23日）判處吳男無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

判決理由指出，吳禹劭自白犯罪，雖於警員到達犯案現場後，向警員交出兇刀，仍不符合自首減刑要件，且吳男與被害人無恩怨糾葛，僅為情感因素與一時激憤等微末事由殺人，並持質地堅硬鋒利的摺疊刀大力捅刺胸腔等要害部位，手段極為兇殘。

合議庭審酌被害人橫遭剝奪寶貴生命，對被害人遺族及全體社會形成永難彌平的憾事，吳男本案惡性重大、所生危害至鉅，量刑應屬法定刑的高度領域，再考量吳男尚未與被害人家屬和解、被鑑定復歸社會可能性低，因此依殺人罪判處無期徒刑、褫奪公權終身，可上訴。

▲▼人妻不滿長期被丈夫毆打，找男閨蜜赴約朋友局，丈夫上門理論反被追殺身亡，結束偵訊後離開。（圖／記者邱中岳攝）

▲陳姓人妻與丈夫失和，找男公關吳禹劭陪喝酒，卻演變成丈夫糾眾理論反遭刺死悲劇。（資料照／記者邱中岳攝）

20多歲的陳女本身從事八大行業，曾遭丈夫李男家暴，因此偶爾找20歲出頭、從事男公關的吳男陪伴，2023年11月15日凌晨，陳女找吳男作陪，故意到北市1家李男常去的酒店唱歌喝酒，刻意點檯1名和李男往來密切的小姐。

被點檯的小姐正好沒上班，經店家轉告後，傳訊息質問李男為何讓妻子到店裡找碴，李男當時和陳女鬧離婚、正愁找不到人，立刻撂2名幫手趕到酒店，打聽得知陳女和吳男一起，隨即和幫手闖進對方包廂理論，企圖把喝醉的陳女帶走。

吳男和在場朋友27歲男子王新賀出手攔阻、雙方拉扯，李男的幫手突然拿出辣椒水亂噴一通，眾人頓時刺痛地睜不開眼，紛紛逃出包廂，吳男和王男氣極，追到酒店大廳，壯碩的王男壓制李男在地、涉持酒瓶狂K李男頭部。

吳男涉持摺疊刀先劃傷李男手臂，再趁李男舉手護頭之際，又朝李男胸背處捅刺3次、腿腳部捅刺3次，李男血流如注、染紅現場地板與牆面，奄奄一息被送醫急救，仍因心臟遭刺破導致出血性休克，當天上午6點多不治。

吳男到案被起訴涉犯殺人罪嫌、羈押至今，北院選任國民法官從本周二（20日）起密集審理，辯護律師聲稱以自己實務經驗，扭打時「動作交換過程」常控制不好攻擊部位，吳男雖持利器、造成李男致命傷在心臟，但應無直接殺意，而是間接故意殺人。

▲▼人夫不滿妻子找男模參加朋友聚會，上門理論反被砍殺，警方訊後將動手2人送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲吳禹劭（左2）陪人妻喝酒，遇對方丈夫糾眾理論，涉持刀刺死人夫。後右2為在逃共犯王新賀。（資料照／記者邱中岳翻攝）

律師請求審酌吳男沒暴力犯罪前科，本案符合自首減刑條件。檢方建請法官分辨吳男本性是在法庭的乖乖模樣，或是監視畫面中持刀猛刺的凶狠模樣，尤其李男已負傷倒地不能動，吳男卻辯稱李男持續閃躲以致誤刺要害。檢方主張，就算自首，依法是「得」減刑，法官有裁量權。

此外，共犯王男於偵辦期間一度羈押，但檢方聲請延押時，法官裁定王男交保15萬元，王男被起訴涉犯傷害罪嫌，經合法傳喚沒出庭也沒請假，才被查出去年（2024年）4月已出境未歸，被裁定沒入保證金並通緝。

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