印度客機遇冰雹狂襲！　機鼻破裂全艙尖叫哭喊…幸平安降落

▲印度IndiGo航空班機突遇猛烈冰雹風暴,導致機身嚴重受損,乘客一度陷入恐慌。(圖/翻攝自X)

圖文/鏡週刊

一架由印度IndiGo航空營運的客機在從新德里飛往斯利那加的航程中,突遇猛烈冰雹風暴,導致機身嚴重受損,乘客一度陷入恐慌,慶幸最終在機組員妥善處置下成功安全降落,不過機鼻受損程度令人看了心慌。

根據IndiGo航空的聲明,這架航班於本月(21日)週三起飛後不久,遭遇「突如其來的冰雹風暴」。儘管遭遇劇烈亂流,飛行與客艙組員依循標準程序應對,飛機仍安全降落於目的地斯利那加。

雖未公開具體損害細節,但多張網上流傳的照片顯示,飛機機鼻處出現一個明顯破洞,顯示冰雹衝擊力道驚人。

These were the chaotic scenes inside the @IndiGo6E flight from Delhi to Srinagar hit by a hailstorm midway on Wednesday evening

(Video by passenger Sheikkh Samiullah, CEO of FastBeetle) @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/CECr1Wh8nw