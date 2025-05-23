印度客機遇冰雹狂襲！　機鼻破裂全艙尖叫哭喊…幸平安降落

▲印度IndiGo航空班機突遇猛烈冰雹風暴，導致機身嚴重受損，乘客一度陷入恐慌。（圖／翻攝自X）

圖文／鏡週刊

一架由印度IndiGo航空營運的客機在從新德里飛往斯利那加的航程中，突遇猛烈冰雹風暴，導致機身嚴重受損，乘客一度陷入恐慌，慶幸最終在機組員妥善處置下成功安全降落，不過機鼻受損程度令人看了心慌。

根據IndiGo航空的聲明，這架航班於本月（21日）週三起飛後不久，遭遇「突如其來的冰雹風暴」。儘管遭遇劇烈亂流，飛行與客艙組員依循標準程序應對，飛機仍安全降落於目的地斯利那加。

雖未公開具體損害細節，但多張網上流傳的照片顯示，飛機機鼻處出現一個明顯破洞，顯示冰雹衝擊力道驚人。

These were the chaotic scenes inside the @IndiGo6E flight from Delhi to Srinagar hit by a hailstorm midway on Wednesday evening

(Video by passenger Sheikkh Samiullah, CEO of FastBeetle) @NewIndianXpress @TheMornStandard pic.twitter.com/CECr1Wh8nw — S. Lalitha (@Lolita_TNIE) May 21, 2025

事發當晚，新德里地區氣候惡劣，伴隨大雨、雷擊與強烈雷暴。《CNN》報導，乘客Sheikh Samiullah拍下飛行途中機艙搖晃、乘客驚叫與孩童哭泣的畫面，並上傳至社群平台X。他接受媒體訪問時回憶：「當時飛行一切正常，我們以為很快就會降落，沒想到突然遇上亂流。那一刻我真的以為人生即將結束。」

「我是常搭飛機的人，但從沒遇過這麼可怕的狀況。幸好機師技術高超，才能讓我們平安落地。」

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142. Hats off to the captain for the safe landing.@IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q — Sheikh Samiullah (@_iamsamiullah) May 21, 2025

他表示，下機後看到飛機鼻部明顯受損，更讓人不寒而慄。「看到飛機的樣子，那一刻比飛行中還震撼。我真心希望沒有人再經歷這種事。」

▲乘客分享，事發地點可能是在帕坦科特附近。（圖／翻攝自X）

對此，前美國交通部總監察長、CNN運輸分析師Mary Schiavo指出，類似事件在航空界並不罕見。冰雹對飛機結構造成的損害可包括擊穿機鼻、毀損擋風玻璃，但飛機通常仍具有足夠性能完成安全降落。

「有些天氣系統在雷達上根本無法即時顯示，當飛行員發現時已陷入冰雹中。雖然會損壞設備，但只要控制系統仍在，飛行就仍可完成。」她補充指出，在失去自動系統情況下，飛行員必須手動操作飛機，應對極具壓力的狀況。

過去幾年，類似因亂流造成乘客受傷甚至死亡的事故時有耳聞。去年，一架新加坡航空航班在遭遇亂流時，一名乘客不幸身亡，另有數十人受傷。



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