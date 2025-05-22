金卡戴珊苦讀法學院6年畢業了！　伊凡卡祝賀閨蜜

▲金卡戴珊苦讀法學院6年，近日終於畢業。（圖／翻攝kimkardashian IG）

圖文／鏡週刊

44歲「豐臀金」金卡戴珊（Kim Kardashian）苦讀6年，近日終於從法學院畢業！她的親朋好友為她舉辦「畢業典禮」，第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）還特別祝賀，為好姐妹感到驕傲。

金卡戴珊2019年開始學法律，如今終於畢業，家人21日在比佛利山莊的一間飯店為她舉辦畢業慶祝活動。金在致詞時感謝大家陪她走過這段旅程，並透露，自己之所以學法律，是因為在社群網站X上看到一段影片，深受震撼，才下定決心苦讀。

當天她穿灰色毛衣、皮裙、黑絲襪與白色高跟鞋，並戴上一頂淺褐色的畢業帽。典禮上，她擁抱導師、手持畢業證書，臉上滿是笑容。午宴佈置也極具巧思，餐墊是她平日讀書時使用的學習卡片，充滿紀念意義。

▲伊凡卡在IG發文，祝賀閨密金卡戴珊法學院畢業。（圖／翻攝Ivanka Trump IG）

金的導師在致詞中盛讚她的堅持：「6年前，金卡戴珊加入這個課程，靠的不是法學院的講座，也不是象牙塔的捷徑，而是強烈的正義感與決心。」導師還指出，金這6年來每週投入18小時、每年48週學習法律，累積高達5,184小時的法學訓練，期間她還要一邊撫養4名子女、經營事業、拍攝節目，甚至親自出庭為他人發聲。

此外，金還曬出5歲兒子Psalm在典禮上穿著一套仿效已故祖父──律師羅伯特卡戴珊（Robert Kardashian Sr.）的褐色西裝與領帶，具有傳承意義。7歲的女兒Chicago則身穿黑色條紋西裝，靈感來自於媽咪2023年參訪哈佛商學院時的造型。

▲7歲的Chicago（左圖）出席媽咪的畢業典禮，服裝致敬金過去參訪哈佛商學院時的造型（右圖）。（圖／翻攝kimkardashian IG）

▲Psalm（左）在媽媽畢典上穿西裝，向祖父羅伯特卡戴珊致敬（右圖）。（圖／翻攝kimkardashian IG）

好姐妹伊凡卡在IG分享金在畢業典禮的照片，並寫下：「恭喜妳，金！妳做到了！我最喜歡的法學院畢業生！」

事實上，金卡戴珊並未就讀傳統的法學院，在加州，有一種名為「法律辦公室學習計畫」（Law Office Study Program, LOSP）的替代途徑，也被稱為「自學法律」，透過4年在律師事務所實習與研讀法律的方式，也能成為律師。由於經歷COVID-19疫情，和她繁忙的行程，金卡戴珊的學習進度比別人要更長。

▲金發表畢業感言，典禮上用的餐墊，是她平日讀書時使用的學習卡片。（圖／翻攝kimkardashian IG）

根據《TMZ》報導，金卡戴珊其實早在今年3月就已通過多州專業責任考試（MPRE），這是她所參加課程中非常重要的一項考試。接下來將挑戰加州律師資格考試，若通過才能正式執業。

金曾受訪坦承，在2021年通過「嬰兒律師考試」（baby bar）前，她已連續3次未過。2022年，她在接受香港《Vogue》專訪時表示，未來希望能創辦一間成功的律師事務所。

另外，《Us Weekly》報導，這場畢業典禮對金卡戴珊而言是一場完全不知情的驚喜。她原以為只是一場「普通家庭早午餐」，沒想到抵達現場後才發現是為她準備的畢業慶典。



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