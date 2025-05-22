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館長哽咽「生意快G掉」！486先生：哭哭啼啼誰敢去健身房儲值

館長直播透露「生意快要G掉」。（翻攝YT@館長惡名昭彰）

▲館長直播時哽咽透露「生意快要G掉」。（翻攝YT@館長惡名昭彰）

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢前天直播時突感心臟不適前往長庚醫院急診，昨晚直播他回憶當時快吸不到空氣，心臟如被人用手捏住，也談到自己壓力很大，「生意快要G掉」。「486先生」陳延昶對館長直言，「你整天耍嘴皮，現在哭哭啼啼，只會讓人覺得你要垮台，你想想，大家嚇都嚇死還有人敢去你的健身房儲值嗎？」

陳延昶今（22日）在臉書發文，表示自己早就一直跟館長講，不要整天在那耍嘴皮，要好好用心在工作，多看書，多閱讀，不然工作肯定會垮台。「跟你講你都講不聽，現在在那哭哭啼啼，我跟你講，這樣並不會有人就掏錢跟你買便當或者參加健身房。」

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陳延昶說，經濟的行為是一種需求，最高境界是創造需求，不然也要把需求轉到自己這邊，看能否拿出品質質量，讓消費者覺得物超所值。

陳延昶奉勸館長，「你整天耍嘴皮，現在哭哭啼啼，只會讓人覺得你要垮台，你想想，大家嚇都嚇死還有人敢去你的健身房儲值嗎？現在好好用心經營健身房跟你的便當店，或許還來得及。」


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