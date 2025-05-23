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中火火力全開！藍委質疑台電隱匿用煤數據　火力發電達104%

▲▼ 立委羅廷瑋、立委廖偉翔，民眾黨副總召張啓楷、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法今日召開「國人要健康，拒絕中火燃煤增量」記者會，質疑政府試圖隱匿中火用煤數據 。（圖／立委羅廷瑋辦公室提供）

▲立委羅廷瑋、廖偉翔、張啓楷、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法今日召開「國人要健康，拒絕中火燃煤增量」記者會。（圖／立委羅廷瑋辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

核三廠二號機於5月17日正式除役，台灣正式進入「非核家園」。立委羅廷瑋、廖偉翔、張啓楷以及氣候先鋒者聯盟發起人楊家法今（23日）召開記者會質疑政府試圖隱匿中火用煤數據，掩蓋真相，因為5月19日凌晨火力發電甚至高達104%，「說穿了就是在用肺發電」。

羅廷瑋指出，昨天質詢經濟部長郭智輝時，談到火力發電是否全開，部長說「如果真的要這樣講，他不反對」。也就是說，經濟部長認了「火力全開」。而在此之前，郭智輝還聲稱火力發電佔比只有84%，夜間為87%，但根據數據，火力發電佔比其實高達99%至102%，每天都超標，與郭智輝先前聲稱的84%明顯不符。

羅廷瑋說，但就在他昨天結束經濟部質詢之後，台電突然停止公布台中火力發電廠每日燃煤數據，5月22日還有，但是5月23日的數據遲遲未公布上網，這種蓋牌的做法，就是在逃避監督，踐踏民眾的知情權。

羅廷瑋呼籲政府應落實前經濟部長王美花所承諾的天然氣替代方案，並儘速完成燃氣機組上線、逐步汰除燃煤機組，並強調請政府正視台中的痛苦，別再讓火力爆表成為常態。

廖偉翔表示，5月17日核三廠除役，意味非核家園正式啟動，然而現實卻是中火幾乎全面開機，轉而成為「肺咳家園」。他指出，台電今年燃煤採購量仍高達2,695萬噸，僅較去年微幅減少15萬噸，顯示「非核減煤」政策早已淪為空談。

廖偉翔痛批政府每逢被質疑，就「推、拖、拉」，不僅默許中火與高雄興達電廠擴建，甚至連數據都不再公開，從空污上升，到數據黑箱也一起上升。呼籲中央訂出具體可檢驗的減煤時程，並對中火設定無煤目標，不能再讓中台灣人為錯誤政策買單。

張啓楷指出，中火是全台最大的空污源，麥寮第二，興達亦為南部重污染點。張啓楷批評，民進黨政府在核電停機後，竟與已滿約的麥寮電廠續約，繼續燒煤補電，更讓高雄興達三、四號燃煤機組悄悄重啟，連高雄市長陳其邁都表示早已駁回操作許可，顯示中央能源政策完全失控。

張啓楷引用台中市政府統計數據指出，5月17日「非核家園」啟動前後，中部火力發電多燒了1.4萬噸煤，污染不僅影響台中，從苗栗南下至高雄全區受害。呼籲朝野加強合作，今年會再推動削減燃煤預算至少100億元，減少100萬噸以上燃煤排放，真正為減煤與空污控管努力。

楊家法以連續數日的實際數據指出，自5月17日核電退場後，全台夜間火力占比一路飆升，每到夜晚，太陽能無法供電，全台火力機組幾乎全面啟動，火力發電占比飆破99%，5月19日凌晨火力發電甚至高達104%。「這樣的情況，說穿了，就是在用肺發電」。

楊家法說，現行能源政策邏輯混亂，原本應可用天然氣機組，因為被其他綠電塞住無法併網，迫使是污染更重的燃煤機組上場，甚至打著「備用」的名義去引用「緊急備用」霸王條款，完全不用管操作許可，更背離政府所宣示的「非核減煤」目標。呼籲政府應停止數據美化與法規濫用，回歸以科學為依據、以人民健康為核心的能源治理原則。

▲▼ 立委羅廷瑋、立委廖偉翔，民眾黨副總召張啓楷、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法今日召開「國人要健康，拒絕中火燃煤增量」記者會，質疑政府試圖隱匿中火用煤數據 。（圖／立委羅廷瑋辦公室提供）
 

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