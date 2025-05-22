中火「火力全開」！　盧秀燕赴政院喊話：勿用市民健康換供電穩定

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

核三廠正式除役後，電力缺口由火力發電補上，中火九部燃煤機組近期幾乎全面啟用，引發地方對空氣品質與健康風險的憂慮。台中市長盧秀燕今（22日）日親自出席行政院會。針對核電除役後導致中火燃煤發電量大增，她代表中部民眾向中央反映地方心聲，呼籲中央應審慎面對地方訴求，妥善規劃能源調度，不要用市民健康來換穩定供電。

盧秀燕指出，中火是全台最大燃煤發電廠，過去台中市政府一直密切關注空污和發電狀況。不過根據台電數據，核三除役前中火夜間發電量約為3,000百萬瓦，核三停機後竟暴增至4,500百萬瓦，增幅達50％，顯示九部燃煤機組幾乎「火力全開」，讓地方相當憂心。

盧秀燕強調，市府過去與中央合作推動減煤，中火的燃煤量從每年1,600萬公噸降至1,200萬公噸，但如今又全面重啟機組供電，等同讓空氣品質倒退，恐讓市民健康再次受害。

盧秀燕也強調，「除役不等於拆除」，中部民眾多年來要求燃煤機組到期後應該徹底「拆除」，避免未來再偷燒。她舉高雄興達電廠為例，操作許可到期後竟又恢復運轉，證明地方擔憂不是空穴來風，中央在制定能源政策時，應更加重視地方聲音。

此外，盧秀燕也對台電燃氣機組未充分啟用提出疑問。她指出，5月18日中火發電「火力全開」當天，其它縣市的燃氣機組卻未使用，中央應清楚說明為何未優先使用污染較低的燃氣發電，而選擇污染較高的燃煤。

盧秀燕也說，中部民眾十分關心空污問題，市府持續配合推動減煤措施，近年來空品已顯著改善，目前氣候尚未進入酷暑高峰期，若現階段即出現燃煤飆升情況，未來幾個月恐將雪上加霜，呼籲中央應提出具體調度方案，確保民眾健康不再受損。

