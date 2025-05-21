人妻自曝「止不住跟他的關係」　綠帽尪氣炸告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

北部一名人夫控訴，妻子小珍（化名）與男子阿傑（化名）發生婚外情，兩人不僅一起出國旅遊，妻子還主動傳訊息向他坦承外遇，包含「如果我還是止不住跟阿傑的關係」等等，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償100萬元。法官日前審理之後，判小珍和阿傑應連帶賠償人夫20萬元較為適當。

▲人夫控訴妻子小珍傳訊息向他坦承外遇，內容卻像是在他的傷口上撒鹽。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，他與小珍（現已離婚）原本婚後生活和睦，沒想到小珍竟與阿傑發展出婚外情，兩人多次一起出遊、在外過夜，甚至兩度共同出國旅遊，小珍還傳送LINE訊息給他，內容包含「如果我還是止不住跟阿傑的關係」、「你會怎麼做」、「我真的不想再隱瞞你了」，如同在他的傷口上撒鹽，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

小珍和阿傑則辯稱，人夫提出的電子發票、LINE對話截圖等證據，都無法證明兩人是否發生過親密行為，況且現在網路發達，在網路虛擬空間發生或談論的事情，不能與現實混為一談，所以不能僅憑小珍與人夫的對話內容，就認定兩人有不正當男女關係。

不過，法官認為，經查核小珍和阿傑的入出境紀錄，兩人是在2024年2月、5月間兩度出國，時間一致，而且小珍傳訊息向人夫坦承出軌之後大約9天，便與阿傑一起出國了，對照他們共同出國的時間點，本院認定人夫的主張確屬有據，應可採信。

至於小珍控訴人夫涉嫌家暴的部分，法官表示，這部分小珍沒有提出相關證明，縱使所辯為真，也無法當作她發生婚外情的正當事由，最終判她和阿傑應連帶賠償人夫20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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