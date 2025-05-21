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社會 社會焦點 保障人權

偷吃人夫2年半　小三嗆正宮「是妳老公的錯」

記者黃翊婷／綜合報導

一名人妻控訴，丈夫阿豪（化名）與女子小花（化名）發生婚外情，她透過LINE傳訊息質問，小花不僅沒有否認，還反控「是妳老公的錯」、「其實是他把我變成小三的」，讓她無法接受，憤而決定提告求償60萬元。桃園地院法官日前審理之後，判阿豪和小花應連帶賠償人妻20萬元較為適當。

▲聊是非用圖，男女，兩性，調情，情侶，做愛，性愛。（圖／CFP）

▲人妻傳LINE與小花對質，小花卻反控「是妳老公的錯」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿豪（現已離婚）在婚姻關係存續期間，與小花發生婚外情，她曾在2023年4月間透過LINE傳訊息質問小花，「他（阿豪）到底在妳身上花多少錢？讓妳願意陪他2年半，還願意跟他上床」，當時小花沒有否認，僅回應「很多事情我並沒有開口要求他做什麼，是他自己願意做的」、「其實是他把我變成小三的，我並沒有想要這樣的生活」、「是妳老公的錯」，足以證明小花是在明知阿豪已婚的情況下，仍執意交往，憤而決定對兩人提告求償60萬元。

阿豪和小花則辯稱，人妻提出的證據均無法證明兩人有做出侵害配偶權的事情，況且阿豪之所以會離婚，是因為夫妻長期個性不合，與小花無關；退一步而言，縱使認定兩人有婚外情，人妻也早就知情，現在才提告求償，已經超過請求時效。

桃園地院法官認為，人妻提供的對話紀錄證據明確，小花雖然聲稱「是他把我變成小三」這句話，她漏寫了「想要」，原本的意思是阿豪想要把她當成小三，實際上她沒有當小三，但這顯然有違常情，因此不予採信。

至於阿豪和小花主張人妻早就知情，提告時已超過請求權時效，這部分他們並未舉證，所以也沒有獲得法官採信。最終，法官考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素後，判阿豪和小花應連帶賠償人妻20萬元較為適當，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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