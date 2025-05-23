退而不休自在探索知足圓滿　前佳里分局長蔡進閱的第二人生

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他以一種優雅從容的姿態，展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用實際行動詮釋「退而不休」的真義。

蔡進閱自高中、大學時期便熱衷音樂，主修薩克斯風，退休後不僅再次拿起樂器，更獲得桃園市政府認證為街頭藝人。雖未設打賞箱，但他樂在其中，時常於虎頭山演出並在社群平台分享自彈自唱片段，讓音樂成為他與世界連結的語言。

從警期間即有寫作習慣的他，退休後更專注於筆耕，至今已在《警光雜誌》、《警聲雜誌》發表12篇文章。這些無償撰寫的文字，皆為紀錄與分享心路歷程，傳遞正向力量。

學生時代便曾於書法比賽中獲獎的蔡進閱，近年再度提筆，並師從書法名師陳鏡銘，目前已取得日本龍集書道二段資格，更參與多場書展。他將書法視為終生修行，筆墨之間尋求心靈的安頓。

蔡進閱過去曾任救生教練、實際救人於急流，至今仍保有「一字漂」水中漂浮技能。蔡進閱強調，救生是他一生受用不盡的技能，更象徵著自我鍛鍊與堅持。

脫下制服束縛，蔡進閱他開始依個人風格搭配服飾，在妻子的穿搭建議下展現自信魅力。他笑言：「現在的每一天，都是為自己而打扮。」

談到家庭，蔡進閱滿懷感恩。他感謝妻子長年持家有方，長子現為他的科技顧問，次子赴美攻讀博士，幼子則順利金榜題名。三子皆自立，讓他無後顧之憂，全心享受人生下半場。

蔡進閱喜歡與友人品茗談字，假日親近山林，近年更迷上種植老虎蘭花，搭配超慢跑養生，怡然自得。並曾主辦警大同學會，與老友敘舊，充滿人情溫度。

蔡進閱皈依悟性法師門下後，他勤修禪淨雙修，靜坐參禪已成生活日常。他深信：身心安頓、智慧破迷，才能活出真正的自在。蔡進閱亦活躍於瓏美麗跑團、桃園退警協會、鹹集書會及中華武學會，不斷汲取新知、分享經驗，延續他在警界時期一貫的熱忱與紀律。



退休三年來，蔡進閱與妻子五度造訪日本，也在長子協助下踏上西藏、越南之旅。他笑說：「人生還有好多地方想去看看！」旅行，成為他生活探索的延伸。

蔡進閱退休後用行動證明，退休日子不該只是靜靜度日。他用街頭藝人、書法藝術、救生精神與豁達心境，走出一條屬於自己的「第二人生」。他常說：「知足勝過萬金，心安即是福。」未來，他將繼續以自在姿態，迎接每一個晨光，成就更寬闊的生命風景。