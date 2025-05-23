　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

退而不休自在探索知足圓滿　前佳里分局長蔡進閱的第二人生

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他以一種優雅從容的姿態，展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用實際行動詮釋「退而不休」的真義。

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡進閱自高中、大學時期便熱衷音樂，主修薩克斯風，退休後不僅再次拿起樂器，更獲得桃園市政府認證為街頭藝人。雖未設打賞箱，但他樂在其中，時常於虎頭山演出並在社群平台分享自彈自唱片段，讓音樂成為他與世界連結的語言。

從警期間即有寫作習慣的他，退休後更專注於筆耕，至今已在《警光雜誌》、《警聲雜誌》發表12篇文章。這些無償撰寫的文字，皆為紀錄與分享心路歷程，傳遞正向力量。

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學生時代便曾於書法比賽中獲獎的蔡進閱，近年再度提筆，並師從書法名師陳鏡銘，目前已取得日本龍集書道二段資格，更參與多場書展。他將書法視為終生修行，筆墨之間尋求心靈的安頓。

蔡進閱過去曾任救生教練、實際救人於急流，至今仍保有「一字漂」水中漂浮技能。蔡進閱強調，救生是他一生受用不盡的技能，更象徵著自我鍛鍊與堅持。

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

脫下制服束縛，蔡進閱他開始依個人風格搭配服飾，在妻子的穿搭建議下展現自信魅力。他笑言：「現在的每一天，都是為自己而打扮。」

談到家庭，蔡進閱滿懷感恩。他感謝妻子長年持家有方，長子現為他的科技顧問，次子赴美攻讀博士，幼子則順利金榜題名。三子皆自立，讓他無後顧之憂，全心享受人生下半場。

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡進閱喜歡與友人品茗談字，假日親近山林，近年更迷上種植老虎蘭花，搭配超慢跑養生，怡然自得。並曾主辦警大同學會，與老友敘舊，充滿人情溫度。

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡進閱皈依悟性法師門下後，他勤修禪淨雙修，靜坐參禪已成生活日常。他深信：身心安頓、智慧破迷，才能活出真正的自在。蔡進閱亦活躍於瓏美麗跑團、桃園退警協會、鹹集書會及中華武學會，不斷汲取新知、分享經驗，延續他在警界時期一貫的熱忱與紀律。

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）
退休三年來，蔡進閱與妻子五度造訪日本，也在長子協助下踏上西藏、越南之旅。他笑說：「人生還有好多地方想去看看！」旅行，成為他生活探索的延伸。

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

蔡進閱退休後用行動證明，退休日子不該只是靜靜度日。他用街頭藝人、書法藝術、救生精神與豁達心境，走出一條屬於自己的「第二人生」。他常說：「知足勝過萬金，心安即是福。」未來，他將繼續以自在姿態，迎接每一個晨光，成就更寬闊的生命風景。

▲曾任台南市警察局佳里分局長的蔡進閱，從警界榮退已3年，卻並未遠離生活的舞台，他展開多元且充滿活力的第二人生，從街頭藝人、書法展演到環遊世界，用行動詮釋「退而不休」的真義。（圖／記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 3 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
家寧4重點反控！Andy律師發文吐槽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

退而不休自在探索知足圓滿　前佳里分局長蔡進閱的第二人生

曾對職涯迷惘！美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

2025亞太長照國際研討會桃園登場　聚焦失智照護

技職教育接軌AI未來　台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

行動竹夢工場走動計畫6／6起跑　結合竹山、鹿谷觀旅業者推竹藝DIY

日月町商場首辦萌寵馬拉松　毛孩齊聚代言讓南投縣府變超萌競技場

南消防四大隊實戰演練毒化災搶救　全程穿A級防護衣救命

護理人員流動率高、工作壓力大　埔榮近4年3度調薪累計11%留人

防汛應變備戰！　南消一大隊聯手4區公所天鵝湖操練管筏

台南教養院聯手消防局演練避難　應對火警不手軟

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

世壯運2千公尺障礙賽　80+爺爺謝忠和破全國紀錄

【炒麵發起來】黃仁勳再訪愛店三六食府　發炒麵給記者：炒得超好吃

【秒收包包閃人！】葉丙成演講突遭4連問　現場氣氛火爆

【三峽祭品爆滿】他籲民眾別再送這些易發酵物品了

【電閃雷鳴】大雷雨夜襲北北桃！

退而不休自在探索知足圓滿　前佳里分局長蔡進閱的第二人生

曾對職涯迷惘！美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

2025亞太長照國際研討會桃園登場　聚焦失智照護

技職教育接軌AI未來　台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

行動竹夢工場走動計畫6／6起跑　結合竹山、鹿谷觀旅業者推竹藝DIY

日月町商場首辦萌寵馬拉松　毛孩齊聚代言讓南投縣府變超萌競技場

南消防四大隊實戰演練毒化災搶救　全程穿A級防護衣救命

護理人員流動率高、工作壓力大　埔榮近4年3度調薪累計11%留人

防汛應變備戰！　南消一大隊聯手4區公所天鵝湖操練管筏

台南教養院聯手消防局演練避難　應對火警不手軟

快訊／華西街凌晨大火　連燒5間店鋪「驚悚火光」嚇壞萬華人

快訊／川普再出招　下令哈佛大學「禁止招收國際學生」

台積電向美商務部提議「豁免半導體關稅」　信件內容曝光！

退而不休自在探索知足圓滿　前佳里分局長蔡進閱的第二人生

世壯運蔣萬安壁球無緣金牌　對手大讚「被市長耽誤的運動員」

快訊／中資大舉收購「SHOPLINE」遭搜索約談8高層　前總經理移送

不設融資公司法遭批「勿等見血才立法」　金管會：消費者行為才是核心

樺晟董座涉假交易掏空千萬！檢調大搜索　財務經理40萬交保

不實連署擴大約談　國民黨新北市黨部證實：5人是區黨部執行長

高雄米其林割包店氣爆！女員工「四肢二級燙傷」修養竟被開除

【媽祖有保佑】小貨車失控「面前大翻轉」機警爸靠自動煞車躲過一劫

地方熱門新聞

美術生參加職訓　從手繪到電繪繪出職涯新藍圖

技職教育接軌AI未來台南技職博覽會登場吸引親師生走讀

冒用警名辦案？　台東警澄清：製作筆錄絕非視訊進行

退而不休自在探索知足圓滿前佳里分局長蔡進閱的第二人生

日月町商場首辦萌寵馬拉松開放報名至6／6

南消防四大隊實戰演練毒化災搶救全程穿A級防護衣救命

防汛應變備戰！南消一大隊聯手4區公所天鵝湖操練管筏

台南教養院聯手消防局演練避難應對火警不手軟

助美籍男偷渡金門又赴台遭逮判刑

2025亞太長照國際研討會　聚焦失智照護

補助款遭砍51.68億！黃偉哲怒批立院亂刪預算

埔榮近4年3度調薪累計11%提升護理人員留任意願

行動竹夢工場走動計畫6／6起跑

白沙屯拱天宮開爐　媽祖聖顏重現

更多熱門

相關新聞

鯉魚潭賞螢落幕　多項生態課程持續登場

鯉魚潭賞螢落幕　多項生態課程持續登場

觀光署花東縱谷國家風景區管理處主辦的「2025年鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」於5月3日圓滿落幕！活動期間吸引眾多民眾參與，與家人朋友一同走入自然，在專業導覽員的帶領下，夜訪螢光閃爍的潭南步道，留下難忘回憶。來自各地的遊客不僅欣賞到火金姑點綴夜空的絕美景緻，也透過生態解說認識螢火蟲與其棲地，感受自然生態的奧妙與珍貴。

低碳探索花蓮美　短影音創意競賽金奬獨得10萬

低碳探索花蓮美　短影音創意競賽金奬獨得10萬

太管處帶親子走出峽谷　低碳旅遊探索崇德遺址

太管處帶親子走出峽谷　低碳旅遊探索崇德遺址

看寄居蟹背殼找新家　夜訪小野柳4月登場

看寄居蟹背殼找新家　夜訪小野柳4月登場

「動物遊行嘉年華」兒童節連假探索全台最大兩棲爬蟲館

「動物遊行嘉年華」兒童節連假探索全台最大兩棲爬蟲館

關鍵字：

退而不休探索知足圓滿蔡進閱

讀者迴響

熱門新聞

家寧4重點反控！Andy律師吐槽「改名叫ㄗㄥ相」

女大生載妹回家遇死劫　父母跪求醫師再急救

天選之人中鏢「不要再鐵齒」　耳鼻喉醫：這波真的兇猛

網美喊「我平胸我驕傲」吸420萬訂閱　竟跑去隆乳

Andy反擊了！　「她確實與張媽媽是同一陣線」

傳三峽肇事翁恐脫產！法制局駁斥：已啟動假扣押

快訊／北北基桃大雷雨夜襲「國家警報」響！8縣市豪大雨特報升級

趙麗穎被爆「戀上台導」首露面　回應嗆：算你妹

王仁甫宣布開個唱！　票房曝光他傻眼

34週寶寶被撞亡「不算生命」第一現場曝！

家寧唸稿4分鐘出包26次　「網列咬字不清時間軸」狂酸

黃仁勳離台前再訪愛店「三六食府」：炒得超好吃

六和化工在廠區掩埋1700噸廢棄物　嚴重汙染環境

孫易磊壓制軟銀！監督驚：育成的？

連3起暴力攻擊！車長遭毆「腦震盪」　台鐵怒：協助對施暴客提告

更多

最夯影音

更多

私生跟上飛機狂拍　馬嘉祺爆氣開罵

【勸不聽還動手】男手機音量過大不聽勸　朝車長砸手機＋甩巴掌

家寧發4分鐘片反擊了！　曝「Andy主動提議分手」

【落下男兒淚】館長曝「2因素」釀心悸　坦言陷低潮期

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面