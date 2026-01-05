台中89歲嬤、10歲女童走失　六分局警助順利返家

▲警方聯繫89歲何姓阿嬤的女兒，讓走失的阿嬤順利回家。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市第六警分局轄內近日發生2起走失案，分別為89歲高齡的阿嬤、10歲女童，還有1名視障男子看不清公車站牌導致無法回家，幸經警方協助，3人均順利返家，警方呼籲，家中如有失智長者、年幼孩童或身心障礙者，多加留意去向，可幫助配戴寫有聯絡方式的手環或飾品。

六分局指出，1名89歲何姓阿嬤日前清晨在街頭徘徊，神情迷惘，引起附近店家注意並報警求助。員警到場後發現，何姓阿嬤疑似高齡記憶力衰退，原本只是外出散步，卻不小心迷失方向，細心詢問後，順利聯繫到阿嬤的女兒，家屬趕到現場時，頻向店家與員警道謝。

六分局說，西屯區東興路三段，1名10歲的葉姓女童趁家人不注意，抱著平板電腦就跑出家門，所幸被熱心民眾發現並報警。警方檢視女童平板內的聯絡資訊，迅速聯繫上母親，讓女童平安回到家人身邊，媽媽接到警方電話時又驚又喜，直呼「真的嚇壞了」。

▲10歲葉姓女童偷偷跑出家門，家長遍尋不著，由民眾報案通知家長尋回。（圖／記者白珈陽翻攝）



1名視障男子準備回家時，因看不清公車站牌位置，不知道該如何搭乘，遲遲無法返家，焦急地向派出所求助，警方不僅先替男子查好公車路線，還用巡邏車載他前往正確站牌，並貼心向司機說明狀況，請其到站時多加留意。順利搭上車後，男子感動地說：「社會還是有溫情。」

▲男子因視障看不清公車站牌，向警方求助。（圖／記者白珈陽翻攝）