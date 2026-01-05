海端鄉長盃慢壘賽登場　關山警舉牌宣導防詐與交安

▲台東關山警把宣導帶進海端慢壘賽。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣海端鄉「115年第36屆鄉長盃慢速壘球錦標賽」於3日在海端國中熱鬧開打，儘管天氣寒冷，賽場內氣氛卻相當熱絡，吸引多支隊伍及地方鄉親踴躍參與。關山警察分局海端聯合所把握人潮聚集時機，結合賽事活動進行治安與交通安全宣導，讓民眾在運動交流之餘，也能強化自我保護意識。

活動期間，海端聯合所警員洪于涵手持防詐騙、交通安全、反毒及家庭暴力防治等大型宣導手舉牌，主動走入選手休息區及觀眾席，向民眾說明宣導重點，並透過有獎徵答方式與現場互動，讓宣導內容更貼近生活，吸引不少民眾駐足聆聽，現場反應熱烈。

警方在宣導過程中特別提醒，近年詐騙手法不斷翻新，假投資、假檢警及假網拍案件仍層出不窮，呼籲民眾牢記「一聽二掛三查證」原則，接獲可疑來電或訊息時，應提高警覺並撥打165反詐騙專線查證，避免財產損失。同時也針對交通安全進行提醒，呼籲用路人遵守速限、不酒駕、不疲勞駕駛，行人及騎乘機車民眾務必注意自身安全，共同維護良好交通秩序。

此外，警方也向民眾宣導家庭暴力防治與反毒觀念，強調家暴零容忍，若發現身邊親友遭受不法侵害，應即時通報求助；並提醒毒品對身心健康與家庭關係危害甚鉅，切勿因一時好奇而誤觸，才能守護自身與家人的安全。

關山警察分局表示，未來將持續深入社區、校園及各類大型活動，結合地方特色與民眾生活型態進行宣導，透過面對面互動方式拉近警民距離，提升民眾對治安、交通及自我保護議題的重視。警方也呼籲，如遇緊急狀況可立即撥打110報案，警察將迅速到場協助，確保民眾生命與財產安全。