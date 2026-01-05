男一覺醒來「存款歸零」嚇壞！真相竟是漏回1封信　銀行道歉了

▲ 羅斯某天發現銀行存款全都消失。（示意圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲男子羅斯（Ross）某天早上醒來，登入遺產銀行（Heritage Bank）竟發現所有存款帳戶餘額全數歸零，令他當場嚇壞，趕緊撥打銀行緊急客服專線，卻被告知帳戶遭到「凍結」，原因是他漏掉銀行寄來確認居住地的信件。

《每日郵報》報導，羅斯拍片分享這段經歷說道，「我所有的錢都不見了，每個帳戶都是零，我當下覺得很不舒服，就像生病一樣，我所有錢都消失了。」他撥打緊急專線後還等了10分鐘，客服人員才向他解釋他的帳戶被凍結。

羅斯卻更加困惑，「我跟她說我的帳戶剩0元，不是被凍結，是0元，裡面根本沒錢」，客服人員才告訴他只需回答一個簡單問題就能解鎖，「您是否居住在澳洲，或在海外擁有任何居住地？」確認他的詳細資料後，羅斯的帳戶立即恢復正常。

但羅斯認為心理創傷已經造成，對銀行處理方式感到憤怒。事後他才發現，銀行確實曾寄送電子郵件，要求更新居住狀態，但他以為是詐騙信件而忽略，「那封信看起來就像詐騙，措辭模糊不清，還附上2個PDF檔案。我看過太多詐騙手法，不會隨意點開郵件附檔。」

遺產銀行為這起事件致歉，「我們理解看到帳戶出現意外變化會引發憂慮，為此造成的擔心深感抱歉」，並強調客戶資金始終安全，一旦完成必要資訊確認，帳戶存取權限將立即恢復。