「動物遊行嘉年華」　兒童節連假探索全台最大兩棲爬蟲館

▲頑皮世界動物園邀請所有大小朋友，於兒童節4天連假來參加《動物遊行嘉年華》，用最萌的動物裝扮，跟著動物花車遶場，在非洲戰鼓表演聲中，和熱情的動物互動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

春暖花開，動物充滿活力！頑皮世界動物園邀請所有大小朋友，於兒童節4天連假來參加《動物遊行嘉年華》，用最萌動物裝扮，跟著動物花車遶場，在非洲戰鼓表演聲中，和熱情的動物互動，除此之外，農曆春節新開幕的全台最大「兩棲爬蟲館」，已成為最熱門打卡景點，兒童節連假不妨來場有趣的動物探險之旅！

《動物遊行嘉年華》是頑皮世界最熱鬧的年度大型活動，只要在兒童節4天連假上午11時前入園，都能獲得動物紋身貼紙，遊客可以一起變身，跟著明星動物人偶及長頸鹿花車參與遊行。園方還邀請了非洲表演者帶來動感的戰鼓演出，現場勢必能感受濃厚又歡樂感十足的非洲風情。

當然也不能錯過農曆春節全新完工、全台最大「兩棲爬蟲館」，從入口處高達四公尺的巨大變色龍走進館內，在樹叢中尋找偽裝高手變色龍、近距離觀賞色彩鮮艷的箭毒蛙、透過落地玻璃櫥窗感受河口鱷的氣勢，還有動物解說活動，讓遊客更加了解爬蟲動物。逛累了，還可以在館內全新打造、與台南知名甜點「狸小路」合作的「兩憩咖啡」歇歇腳，讓各種好吃、好玩、好拍活動，為旅程增添獨特的回憶。

頑皮世界近年不斷改造升級，光是今年，就推出了全新「兩棲爬蟲館」、超親人「Q萌樂園」、超搶手「水豚造型遊園車」，讓遊客每年造訪都有新感受！兒童節4天假期，入園門票五折起，慶祝兒童節，購買學童票380元(原價600)或幼童票280元(原價560元)，加碼再送30元消費抵用券。兒童節連假不妨安排動物園之旅，一同與動物狂歡迎接春日！