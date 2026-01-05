台積電內鬼案第4名工程師被起訴　1/8移審法院調查是否續押

▲智慧財產及商業法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台積電前工程師陳力銘離職後涉透過仍在職同事吳秉駿、戈一平，竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密，帶槍投靠台積電供應商東京威力科創公司，台灣高等檢察署智慧財產分署今（5日）第3批起訴台積電另名在押陳姓工程師，涉犯《國家安全法》、求刑8年8月，將於本周四（8日）移審智慧財產及商業法院，由審理前2批起訴的合議庭召開接押庭調查是否續押。

台積電2奈米晶片製程被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術之營業秘密」，涉嫌竊取、侵占、擅自重製或洩漏，法定可判刑5年以上、12年以下，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金。

陳力銘曾任職台積電12廠良率部門，參與改善5奈米、3奈米製程缺陷，熟悉各項機密資訊保護措施，他2022年轉任東京威力行銷部門，利用任職台積電8年的交情，說服吳秉駿、戈一平協助用筆電遠端登入台積電內部系統，從電腦螢幕翻拍數百張2奈米製程關鍵數據等機密資訊傳給他。

▲台積電公司外觀。（圖／記者李毓康攝）

台積電去年（2025年）7月初向檢方通報求助遭竊密，智財分署指揮調查局新竹市調查站、資安工作站搜索約談，陳力銘3人到案均被羈押禁見至今，去年8月27日已被起訴涉犯《國安法》、《營業秘密法》等罪嫌，檢方求處陳男14年徒刑、吳男9年、戈男7年。

去年12月2日，智財分署第1波追加起訴東京威力涉犯《國安法》與《營業秘密法》共4罪嫌，分別求處罰金新臺幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行罰金1.2億元，這是法人被起訴涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密的首例。

期間智財分署低調指揮新竹市調查站，再查獲台積電1名陳姓男工程師，涉充當陳力銘竊密幫手，去年11月10日搜索約談，訊後聲押禁見獲准，今第2波追加起訴陳姓工程師涉犯《國安法》，並以他未完全認罪、態度欠佳為由，求刑8年8月。

檢方預定本周四（8日）上午10點多，將在押的陳姓工程師移審智財法院，由審理前2批起訴的合議庭合併審理，當天下午召開接押庭調查是否續押。

檢方今第2波追加起訴對象，包括陳力銘再被求刑7年，因他主動供出陳姓工程師，有機會依法減刑，東京威力也再被求處罰金新台幣2500萬元，而陳力銘在東京威力的盧姓女上司，因案發後，擅自刪除陳力銘上傳公司雲端的台積電營業秘密資料、藉此掩飾，到案拒絕認錯，訊後雖被請回，但被起訴涉犯湮滅刑事證據罪嫌、求刑1年。