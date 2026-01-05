　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台積電內鬼案第4名工程師被起訴　1/8移審法院調查是否續押

▲▼智慧財產及商業法院外觀。智財商業法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

▲智慧財產及商業法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

台積電前工程師陳力銘離職後涉透過仍在職同事吳秉駿、戈一平，竊取台積電2奈米晶片製程等營業機密，帶槍投靠台積電供應商東京威力科創公司，台灣高等檢察署智慧財產分署今（5日）第3批起訴台積電另名在押陳姓工程師，涉犯《國家安全法》、求刑8年8月，將於本周四（8日）移審智慧財產及商業法院，由審理前2批起訴的合議庭召開接押庭調查是否續押。

台積電2奈米晶片製程被列為《國安法》所定「國家核心關鍵技術之營業秘密」，涉嫌竊取、侵占、擅自重製或洩漏，法定可判刑5年以上、12年以下，得併科新台幣500萬元以上、1億元以下罰金。

陳力銘曾任職台積電12廠良率部門，參與改善5奈米、3奈米製程缺陷，熟悉各項機密資訊保護措施，他2022年轉任東京威力行銷部門，利用任職台積電8年的交情，說服吳秉駿、戈一平協助用筆電遠端登入台積電內部系統，從電腦螢幕翻拍數百張2奈米製程關鍵數據等機密資訊傳給他。

▲▼台積電LOGO,台積電外觀,半導體晶片製造,半導體產業。（圖／記者李毓康攝）

▲台積電公司外觀。（圖／記者李毓康攝）

台積電去年（2025年）7月初向檢方通報求助遭竊密，智財分署指揮調查局新竹市調查站、資安工作站搜索約談，陳力銘3人到案均被羈押禁見至今，去年8月27日已被起訴涉犯《國安法》、《營業秘密法》等罪嫌，檢方求處陳男14年徒刑、吳男9年、戈男7年。

去年12月2日，智財分署第1波追加起訴東京威力涉犯《國安法》與《營業秘密法》共4罪嫌，分別求處罰金新臺幣4000萬元、800萬元、4000萬元、4000萬元，並請定應執行罰金1.2億元，這是法人被起訴涉犯《國安法》國家核心關鍵技術營業秘密的首例。

期間智財分署低調指揮新竹市調查站，再查獲台積電1名陳姓男工程師，涉充當陳力銘竊密幫手，去年11月10日搜索約談，訊後聲押禁見獲准，今第2波追加起訴陳姓工程師涉犯《國安法》，並以他未完全認罪、態度欠佳為由，求刑8年8月。

檢方預定本周四（8日）上午10點多，將在押的陳姓工程師移審智財法院，由審理前2批起訴的合議庭合併審理，當天下午召開接押庭調查是否續押。

檢方今第2波追加起訴對象，包括陳力銘再被求刑7年，因他主動供出陳姓工程師，有機會依法減刑，東京威力也再被求處罰金新台幣2500萬元，而陳力銘在東京威力的盧姓女上司，因案發後，擅自刪除陳力銘上傳公司雲端的台積電營業秘密資料、藉此掩飾，到案拒絕認錯，訊後雖被請回，但被起訴涉犯湮滅刑事證據罪嫌、求刑1年。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工
黃仁勳秀Rubin家族六大晶片　點名台積電COUPE新技術

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

快訊／台東兄弟酒後口角！弟揮刀「刺進哥腹部」　臟器外露急送醫

鄭文燦涉貪案馬拉松式勘驗累癱　辯方質疑檢方「洗筆錄」引激辯

台東休旅車轉彎加油…遭對向大貨車「猛撞對折」！駕駛重傷不治

詐欺犯不滿求刑法庭內大暴走　拍桌嗆檢「銬我啊」再添一罪

快訊／中和民享街鐵皮倉庫大火！焦黑濃煙竄空　警消出動85人搶救

離婚協議「男方房子過戶給子女」　前妻爭入住慘輸

野柳海洋世界「海獅海豹」像被囚禁　住處不如豬圈

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

快訊／台東兄弟酒後口角！弟揮刀「刺進哥腹部」　臟器外露急送醫

鄭文燦涉貪案馬拉松式勘驗累癱　辯方質疑檢方「洗筆錄」引激辯

台東休旅車轉彎加油…遭對向大貨車「猛撞對折」！駕駛重傷不治

詐欺犯不滿求刑法庭內大暴走　拍桌嗆檢「銬我啊」再添一罪

快訊／中和民享街鐵皮倉庫大火！焦黑濃煙竄空　警消出動85人搶救

離婚協議「男方房子過戶給子女」　前妻爭入住慘輸

野柳海洋世界「海獅海豹」像被囚禁　住處不如豬圈

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

快訊／日本鳥取縣6.2地震！　最大震度5強

《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸！

台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

王陽明新年出車禍..自責道歉！ 「誤判綠燈追撞前車」：會負責

社會熱門新聞

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

洗錢306億起訴　茗香園冰室老闆500萬交保

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

台中太平8戶民宅遭大火吞噬！16歲少女送醫

快訊／中和鐵皮倉庫大火！警消出動85人搶救

即／速食店女孩控遭侵犯亡　主管早已下落不明

即／彰化女騎士離奇噴飛　倒頭栽卡溝命危

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

高虹安貪污案　高檢署正式提上訴

阿嬤騎車逆向鬼切　被客運撞狂拍叫痛

左轉撞飛阿嬤！肇事男辯：她沒走斑馬線

黃國昌防火牆崩塌　凱思國際負責人可能列貪汙被告

桃園轎車「保齡球式」撞噴6機車

即／台中某國小驚傳墜樓　30多歲女不治

更多熱門

相關新聞

台股站上3萬點！外資反手賣超台股76億　大撿華新4.6萬張

台股站上3萬點！外資反手賣超台股76億　大撿華新4.6萬張

上周五（2日）費半指數大漲，台積電（2330）ADR勁揚5.7%，激勵今（5）日台股開高走高，站上3萬大關，三大法人動向，外資賣超76.43億，自營商買超 107.49 億元，投信買超 0.8 億元，三大法人合計買超 31.85 億元，華新（1605）調漲1月盤價，成為外資今日買超第一名個股，買超4萬6082張，群創（3481）股價連6紅，而外資逢高調節4萬5247張，為單日賣超第一大個股。

台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398家收黑

台積電貢獻近9成！台股飆漲755點史上第6高　上市櫃1398家收黑

竊取國家核心關鍵技術　檢認證東京威力涉2罪

竊取國家核心關鍵技術　檢認證東京威力涉2罪

即／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴

即／內鬼洩密案延燒！台積電又1工程師遭起訴

這家的洋芋片竟與護國神山同年誕

這家的洋芋片竟與護國神山同年誕

關鍵字：

台積電竊密國安法國家核心關鍵技術營業秘密帶槍投靠滅證

讀者迴響

熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面