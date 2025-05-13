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低碳深度探索花蓮美！短影音創意競賽開跑　金奬獨得10萬元

▲▼「低碳綠行～按個心Action！」短影音創意競賽即日起開跑，金奬得主將獨得10萬元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲「低碳綠行～按個心Action！」短影音創意競賽即日起開跑，金奬得主將獨得10萬元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了鼓勵民眾用低碳的方式深度探索花蓮之美，今年花蓮縣政府特別舉辦「低碳綠行～按個心Action！」短影音創意競賽，讓大家發揮創意，拍攝短影音記錄你在花蓮的低碳旅遊體驗，除了能留下美好記憶，更有機會將高額獎金帶回家！本次競賽自即日起至8月15日中午12時止，設有金獎10萬元、銀獎5萬元、銅獎3萬元等多項大獎，更重要的是，每位參賽者都能獲得我們準備的精美小禮物一份。

花蓮經歷了0403大地震的重創，在這段時間裡不曾停歇，從重建到振興，一步一腳印，重塑這片土地的活力，向全國展現花蓮的韌性與全體縣民的共同努力，邀請民眾能以低碳友善的旅遊形態再次走進花蓮，認識花蓮，重新愛上花蓮多元美麗的風貌，感受花蓮震後綻放的生命力。

▲▼「低碳綠行～按個心Action！」短影音創意競賽即日起開跑，金奬得主將獨得10萬元。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮積極推廣低碳旅遊，今年首次辦理短影音創意競賽，希望透過旅人的眼睛，挖掘花蓮最在地、最獨特的自然與人文景致以及最與眾不同的低碳旅遊新模式，我們相信，低碳淨零不只是口號，更是一種生活態度。無論你是個人參賽，還是組隊拍攝，只要你熱愛花蓮、願意為環境永續盡一份心力，這個舞台就是為你準備的，拍攝作品並完成報名程序，就有機會脫穎而出，成為今年最受矚目的低碳影像創作新星，號召大家用低碳的精神，不一樣的方式體驗花蓮。

走一趟花蓮，選擇綠色出行、支持在地永續、擁抱自然純淨，這不只是一次旅行，而是一場關於希望與再生的行動。誠摯邀請全台灣的國人朋友，用鏡頭按個心，走進花蓮、為花蓮加油！

活動詳情請上Facebook搜尋「碳索你沒來過的花蓮」臉書粉絲專頁查詢。

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