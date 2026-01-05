公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

▲台電嘉義區處打造安心揭弊與廉潔工安環境 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實企業誠信經營並強化內部治理，台灣電力公司嘉義區營業處於今（5）日上午舉辦「公益揭弊者保護法」專題宣導。由政風組經理劉士衽主講，以「正義之劍」與「保護之盾」的生動比喻，解析法律精神；處長許墩貴更親臨主持有獎徵答，現場氣氛熱烈。許處長特別重申「行政安全」的重要性，勉勵同仁在追求供電安全的同時，務必落實法遵與廉潔，共同守護台電的永續發展。

劉經理以「揭弊、正義、保護」為題進行專題宣導。他在簡報中指出，「公益揭弊者保護法」自2025年7月施行以來，賦予了每位員工一把「正義之劍」，讓司法能提早介入調查，有效遏止罪行蔓延；同時也提供了一面「保護之盾」，透過「三保一減」機制──工作權保障、身分保密、人身安全保護及責任減免，建構最堅實的防護網。

除正面鼓勵外，劉經理也以實際案例，警示惡意濫控的法律責任。他特別提醒，揭弊機制不應淪為職場鬥爭的工具，否則恐面臨誣告罪七年刑責，造成團隊信任崩解的雙輸局面。他提出「Check（查證）、Communicate（溝通）、Comply（遵循）」的行動三步驟，呼籲同仁遇有疑慮應先循內部管道釐清，避免烏龍檢舉傷害同袍情誼。

活動尾聲的有獎徵答將氣氛推向最高潮，許處長親自頒獎並進行總結致詞。他進一步強調，此次「公益揭弊者保護法」的施行，正是強化「行政安全」的最有力工具。他勉勵全體同仁，追求供電安全須以法遵與廉潔為前提，嘉義區處承諾將持續推動相關教育訓練，建立友善的吹哨者保護環境，讓同仁能安心吹哨、勇於糾錯，使誠信成為台電企業文化中最堅實的防線。