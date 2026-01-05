　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

公益揭弊者保護法宣導　台電嘉義區處力推行政安全

▲▼ 台電嘉義區處打造安心揭弊與廉潔工安環境 。（圖／台電嘉義區處提供）

▲台電嘉義區處打造安心揭弊與廉潔工安環境 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實企業誠信經營並強化內部治理，台灣電力公司嘉義區營業處於今（5）日上午舉辦「公益揭弊者保護法」專題宣導。由政風組經理劉士衽主講，以「正義之劍」與「保護之盾」的生動比喻，解析法律精神；處長許墩貴更親臨主持有獎徵答，現場氣氛熱烈。許處長特別重申「行政安全」的重要性，勉勵同仁在追求供電安全的同時，務必落實法遵與廉潔，共同守護台電的永續發展。

▲▼ 台電嘉義區處打造安心揭弊與廉潔工安環境 。（圖／台電嘉義區處提供）

劉經理以「揭弊、正義、保護」為題進行專題宣導。他在簡報中指出，「公益揭弊者保護法」自2025年7月施行以來，賦予了每位員工一把「正義之劍」，讓司法能提早介入調查，有效遏止罪行蔓延；同時也提供了一面「保護之盾」，透過「三保一減」機制──工作權保障、身分保密、人身安全保護及責任減免，建構最堅實的防護網。

除正面鼓勵外，劉經理也以實際案例，警示惡意濫控的法律責任。他特別提醒，揭弊機制不應淪為職場鬥爭的工具，否則恐面臨誣告罪七年刑責，造成團隊信任崩解的雙輸局面。他提出「Check（查證）、Communicate（溝通）、Comply（遵循）」的行動三步驟，呼籲同仁遇有疑慮應先循內部管道釐清，避免烏龍檢舉傷害同袍情誼。

▲▼ 台電嘉義區處打造安心揭弊與廉潔工安環境 。（圖／台電嘉義區處提供）

活動尾聲的有獎徵答將氣氛推向最高潮，許處長親自頒獎並進行總結致詞。他進一步強調，此次「公益揭弊者保護法」的施行，正是強化「行政安全」的最有力工具。他勉勵全體同仁，追求供電安全須以法遵與廉潔為前提，嘉義區處承諾將持續推動相關教育訓練，建立友善的吹哨者保護環境，讓同仁能安心吹哨、勇於糾錯，使誠信成為台電企業文化中最堅實的防線。

▲▼ 台電嘉義區處打造安心揭弊與廉潔工安環境 。（圖／台電嘉義區處提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工
黃仁勳秀Rubin家族六大晶片　點名台積電COUPE新技術

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊：多名綠營議員都曾參與

桃園推動低碳祭祀　287 家立案寺廟春節前全面上線

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

每月最多加1000...弱勢生活補助金加碼發放　投縣約2.9萬人受惠

桃園寒假作業特色發表　以多元豐富在地走讀等議題設計

廉政平臺監督把關奏效　永平國小停車場中繼站清運完成

阿彌陀佛聖誕！侯友宜赴樹林參拜　祈願市政順利

新北瓶頸打通計畫再添6案　完成138件道路節點改善

台南攜手韓國平澤市深化農產交流　簽署農特產品合作備忘錄

立院內政委員會赴雲林會勘　莿桐育仁國小通學路全面升

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊：多名綠營議員都曾參與

桃園推動低碳祭祀　287 家立案寺廟春節前全面上線

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

每月最多加1000...弱勢生活補助金加碼發放　投縣約2.9萬人受惠

桃園寒假作業特色發表　以多元豐富在地走讀等議題設計

廉政平臺監督把關奏效　永平國小停車場中繼站清運完成

阿彌陀佛聖誕！侯友宜赴樹林參拜　祈願市政順利

新北瓶頸打通計畫再添6案　完成138件道路節點改善

台南攜手韓國平澤市深化農產交流　簽署農特產品合作備忘錄

立院內政委員會赴雲林會勘　莿桐育仁國小通學路全面升

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

三星掌門人李在鎔逛北京商場　詢問馬桶行情...帶走一隻Labubu

快訊／日本鳥取縣6.2地震！　最大震度5強

《鋼鐵人2》米基洛克才遭趕離節目！　又被房東「起訴驅逐」

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救仍不治

CES2026／ROG攜手小島秀夫聯名筆電亮相　同場加映電競眼鏡XREAL R1

空腹喝「高糖飲品」罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸！

台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？

超迷信三大星座！TOP 1認定一種說法就會照著走　自我感覺掌控了命運

【很香齁～】奴才正在吃蝦子　貓貓趴在桌邊想吃到流口水XD

地方熱門新聞

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

弱勢生活補助金今年加碼發放

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

桃園寒假作業特色發表　以在地走讀等議題設計

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

合歡山女警雪地執勤　民眾寄300袋薑茶

台鐵中洲站高架化露曙光中央地方協調啟動可行性評估

廉政平臺監督把關奏效　永平國小停車場中繼站清運完成

日籍旅客行程延誤求助　池上警伸援手

更多熱門

相關新聞

扶輪社捐贈東石衛生所數位X光設備

扶輪社捐贈東石衛生所數位X光設備

國際扶輪3502地區八德旭德扶輪社及國際扶輪3590地區韓國百合扶輪社捐贈「數位X光機設備」給嘉義縣東石鄉衛生所，今5日舉行捐贈儀式，縣長翁章梁出席受贈並致贈感謝狀，感謝扶輪社友支持偏鄉醫療，也感謝中央健保署媒合資源，提升東石醫療品質。

女友沒繳車貸！嘉義男衝她老家放火恐嚇

女友沒繳車貸！嘉義男衝她老家放火恐嚇

警方嚴正執法　通緝犯家屬探視制止錄影

警方嚴正執法　通緝犯家屬探視制止錄影

靈鷲山普仁獎嘉義60位學子獲殊榮

靈鷲山普仁獎嘉義60位學子獲殊榮

黃榮利代表總統　受邀主持九天宮揭匾典禮

黃榮利代表總統　受邀主持九天宮揭匾典禮

關鍵字：

台電嘉義區處揭弊者保護廉潔工安嘉義行政安全

讀者迴響

熱門新聞

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面