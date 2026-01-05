彰化「海牛文化」重要推手　「水哥」魏清水病逝享年58歲

▲芳苑水牛學校魏清水本月3日因病逝世。（圖／翻攝自魏清水臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化芳苑的「潮間帶牛車採蚵」傳統，是台灣珍貴的文化瑰寶，也被彰化縣登錄為無形文化資產，而背後最重要的推手魏清水，人稱「水哥」，本月3日因多重器官衰竭離世，享年58歲。他的離開讓文化界與地方鄉親深感不捨，紛紛湧入臉書追念。

▲魏清水催生芳苑海牛文化。（圖／翻攝自魏清水臉書）

魏清水是芳苑在地蚵農，當多數人改用鐵牛車運蚵時，他仍堅持以水牛拉車，延續日治時期流傳下來的採蚵方式。十多年前，國光石化計畫選址彰化大城、芳苑一帶，魏清水站上抗爭前線，大聲疾呼開發將摧毀這片濕地與海牛文化。他四處奔走，將「海牛採蚵」推向國際視野，最終促使開發案撤銷，並在2016年成功讓「芳苑潮間帶牛車採蚵」被彰化縣政府登錄為無形文化資產。

▲魏清水催生芳苑海牛文化。（圖／翻攝自參山國家風景區）

即使海牛文化逐漸為人所知，魏清水並未將之視為觀光財富，而是持續投身教育推廣。他每日採牧草養牛、駕牛車載蚵，堅持以最傳統的方式保存文化原貌。他曾說，自己守護的是「文化資產的海牛」，而非「觀光海牛」。他的努力被寫進彰化鄉土教材，記錄他對這片土地的情感與堅持。

在魏清水與各方努力下，彰化縣政府打造了結合生態與文化的「海空步道」，吸引遊客走入濕地，體驗海牛採蚵與潮間帶生態。這不僅帶動了芳苑、王功一帶觀光，也讓許多青年蚵農願意返鄉延續產業。文化局與環保團體皆感念魏清水長年來的付出。

▲魏清水催生芳苑海牛文化。（圖／翻攝自魏清水臉書）

魏清水為人低調，他的驟然離世雖令人難過，但其精神已深植芳苑濕地與無數人心中。正如文化界所言，「水哥對海牛文化的推動，讓世界看見台灣，功不可沒。」未來，這項由他守護下來的文化資產，將繼續在潮汐之間，訴說這片土地的故事。

▲前總統馬英九與海牛「叫小賀」合照。（圖／ETtoday資料照）

文化局表示，對於海牛文化守護者魏老師的辭世，感到非常不捨。他長年投入地方文化保存與教育推廣，用行動守護海牛與沿海生活記憶，讓更多人看見這片土地的價值與溫度。他對「芳苑潮間帶牛車採蚵」文化的堅持與付出，即使身影不在，仍將持續生根、傳承不息。