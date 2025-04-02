看寄居蟹背殼找新家！夜訪小野柳熱鬧登場　滿10人就出團

▲夜幕降臨，小野柳的生態舞台才正式開演。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處所屬的小野柳自然教室，長年致力於環境教育，透過各式生態導覽活動，讓遊客深入了解東海岸的自然魅力。其中，最受親子族群喜愛的 「夜訪小野柳」，至今已舉辦十餘年，每年都吸引眾多遊客前來探索夜間海岸的祕密世界。

▲▼寄居蟹四處探索，尋找最合適自己的殼。

當夜幕降臨，小野柳的生態舞台正式開演！這裡不只是白天風景如畫的地質公園，夜晚更是寄居蟹的活動天堂。牠們揹著「新家」四處探索，尋找最合適自己的殼，甚至與鄰居們來場神秘的「螺殼交換」大會！展現大自然的生存智慧。

2025年「夜訪小野柳」將於4月1日至10月31日正式開跑！ 由專業導覽老師帶領，參與者將在月光與海風相伴下，認識寄居蟹的習性、了解牠們如何挑選合適的家、以及牠們與沿岸生態的緊密關係。此外，夜間的海岸還藏有許多不為人知的驚喜，不僅能發現其他夜行性生物，還能感受不同於白天的海洋生態之美，讓人讚嘆大自然的奇妙與智慧。

▲小野柳白天還是風景如畫的地質公園。

想親自體驗這場生態奇遇嗎？現在就到 Facebook「夜訪小野柳」 粉絲專頁報名，或撥打 089-281238 洽詢。今年特別推出「花東優惠方案」，凡設籍、在學、工作於花蓮與台東者，出示相關證明即可享有優待價。活動採併團制，滿10人即出團，邀請您一同走進寄居蟹的夜生活，探索小野柳夜晚的獨特風貌，讓這個夏夜充滿驚喜與生命力吧！