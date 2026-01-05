　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／雨刷洗錢225億交保3千萬確定了　檢聲請撤銷遭法院駁回

▲▼「雨刷」蔡政宜決定參選嘉義縣第4選區議員，今成立競選總部。（圖／民眾提供）

▲「雨刷」蔡政宜涉嫌跨國洗錢案遭橋檢起訴後，法院諭令3千萬交保。（圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌跨境洗錢案，檢警查出，雨刷幕後操盤跨境洗錢水房，替國外博弈集團漂白鉅額賭資，4年多來洗錢金額高達225億元，不法獲利近2億元，橋檢檢察官去年底偵結，將蔡政宜和另一名斐姓核心成員起訴，全案移審法院後，法官諭令雨刷以3000萬元交保，對此，橋檢表示不服向橋院聲請撤銷交保處分，橋院審理後，認為程序上不合法裁定駁回，不得再抗告。

蔡政宜2009年因中職簽賭假球案遭判刑3年8個月，出獄後2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」的姿態返回政壇，結果又捲入跨國洗錢案。

▲▼雨刷洗錢 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲檢警查扣大量的精品名牌包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警查出，雨刷自2020年間起，與唐姓妻子聯手成立洗錢水房，在台灣（光高雄就有7處據點）、馬來西亞、越南設立據點，大量蒐集泰國金融機構人頭帳戶，再由客服人員操作手機與電腦程式，依博弈網站後台「自動化腳本」，快速處理賭客入金、出金與層轉賭資，徹底掩飾金流去向，規避查緝。

檢方清查，該集團協助泰國賭博網站洗錢金額高達泰銖242億餘元，相當於新台幣225億餘元，並抽成牟利。為徹底斬斷黑金，檢方同步扣押蔡、唐夫妻名下愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支，以及市值逾1.7億元的不動產與現金，相當驚人。

全案起訴後移審法院後，法官諭知雨刷以3000萬元交保，對此，橋檢向橋院聲請撤銷交保的處分。

橋院審理後，認為受命法官於去年12月30日所為交保等諭知，屬於受命法官之「處分」，並非合議庭之「裁定」，所以依刑事訴訟法第416條之規定，僅有「受處分人」（在本案，指被告蔡政宜）得聲請本院（另一個合議庭）撤銷或變更原處分，檢察官並無此部分聲請權，故以程序上不合法裁定駁回。且本次程序已確定，不得再抗告。

據了解，雨刷此次的交保情況十分特殊，一般常見的案件在起訴後，羈押中的被告通常因羈押期即將屆滿移審法院，法院召開接押庭，法官會做出延押或交保的「裁定」，但雨刷因目前仍在羈押期間內，受命法官直接將羈押改成交保的「處分」，而非做成交保的「裁定」，因此檢方並不像以往的案子須向上級法院提起「抗告」，而是必須向原審法院提起撤銷原處分的「聲請」，在實務上相當罕見。

01/03 全台詐欺最新數據

355 1 0204 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／日本6.2地震！　最大震度5強
蔡依林大巨蛋「最強後援蔡媽媽」！70歲凍齡美貌秒被認出
台股破3萬！財經專家嘆「5檔貢獻725點」：其它股票莊孝維？
快訊／委內瑞拉總統府周圍爆「激烈槍戰」
黃仁勳點名多個「台灣大廠供應鏈」　AI系統量產關鍵角色
房市核彈現形！　全台建商被迫停工
黃仁勳秀Rubin家族六大晶片　點名台積電COUPE新技術

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／基隆男到崁仔頂買魚！突身體不舒服　倒臥車內失去呼吸心跳

中和鐵皮倉庫「狂燒400平方公尺」！　環保局籲5區民眾緊閉門窗

彰化女騎士噴飛「倒栽蔥」卡3米圳溝樹幹　搶救4小時仍不治

快訊／台東兄弟酒後口角！弟揮刀「刺進哥腹部」　臟器外露急送醫

鄭文燦涉貪案馬拉松式勘驗累癱　辯方質疑檢方「洗筆錄」引激辯

台東休旅車轉彎加油…遭對向大貨車「猛撞對折」！駕駛重傷不治

詐欺犯不滿求刑法庭內大暴走　拍桌嗆檢「銬我啊」再添一罪

快訊／中和民享街鐵皮倉庫大火！焦黑濃煙竄空　警消出動85人搶救

離婚協議「男方房子過戶給子女」　前妻爭入住慘輸

野柳海洋世界「海獅海豹」像被囚禁　住處不如豬圈

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

洗錢306億起訴　茗香園冰室老闆500萬交保

晚安小雞快出獄　1原因恐被遣送中國

台中太平8戶民宅遭大火吞噬！16歲少女送醫

快訊／中和鐵皮倉庫大火！警消出動85人搶救

即／速食店女孩控遭侵犯亡　主管早已下落不明

即／彰化女騎士離奇噴飛　倒頭栽卡溝命危

兩度在軍營內性侵同袍染梅毒　淫男遭重判7年

高虹安貪污案　高檢署正式提上訴

阿嬤騎車逆向鬼切　被客運撞狂拍叫痛

左轉撞飛阿嬤！肇事男辯：她沒走斑馬線

黃國昌防火牆崩塌　凱思國際負責人可能列貪汙被告

桃園轎車「保齡球式」撞噴6機車

即／台中某國小驚傳墜樓　30多歲女不治

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

政二代顏大鈞涉吸金逾億被羈押聲請處理債務台南地院裁定300萬交保

台南市前副市長顏純左兒子顏大鈞，被控打著「政二代」名號，利用父親過往政商人脈光環向外招攬投資，涉嫌向6名被害人吸金逾新台幣1億3千萬元而被台南地院裁定羈押，台南地院日前開庭辯論時顏男聲請交保處理債務，法官5日裁定顏大鈞以300萬元交保，停止羈押。

即／知名雪茄館也幫太子洗錢　Cigar Vie兄弟檔被捕

即／知名雪茄館也幫太子洗錢　Cigar Vie兄弟檔被捕

4年洗錢306億　茶餐廳老闆遭求刑9年半

4年洗錢306億　茶餐廳老闆遭求刑9年半

獨／恐還有少女遭性侵　高官淫狼20萬交保惹議　

獨／恐還有少女遭性侵　高官淫狼20萬交保惹議　

太子集團4被告羈押期將滿　北院裁定延押

太子集團4被告羈押期將滿　北院裁定延押

雨刷洗錢3千萬檢方撤銷交保駁回

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

陸網紅被騙至「柬埔寨」遭打斷腿流浪街頭

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

小時候超冷「穿1物睡覺保暖」　會被阿嬤大罵

朴娜勑「車震」男伴是誰？昔激戰成勛「拔不出」

快訊／8級強風！　越晚越冷最凍時間曝

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

台劇女神低胸睡衣「北半球被看光」色誘出軌渣尪！

急凍4天！　挑戰跌破5℃首波寒流

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

高院審判長撤銷柯文哲交保！男嗆「7天後回家」下場曝

雙北「24小時丟垃圾」免追車！神秘機台被讚爆

