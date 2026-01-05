快訊／雨刷洗錢225億交保3千萬確定了　檢聲請撤銷遭法院駁回

▲「雨刷」蔡政宜涉嫌跨國洗錢案遭橋檢起訴後，法院諭令3千萬交保。（圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

橋頭地檢署偵辦綽號「雨刷」的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌跨境洗錢案，檢警查出，雨刷幕後操盤跨境洗錢水房，替國外博弈集團漂白鉅額賭資，4年多來洗錢金額高達225億元，不法獲利近2億元，橋檢檢察官去年底偵結，將蔡政宜和另一名斐姓核心成員起訴，全案移審法院後，法官諭令雨刷以3000萬元交保，對此，橋檢表示不服向橋院聲請撤銷交保處分，橋院審理後，認為程序上不合法裁定駁回，不得再抗告。

蔡政宜2009年因中職簽賭假球案遭判刑3年8個月，出獄後2022年成功當選嘉義縣議員，試圖以「重新做人」的姿態返回政壇，結果又捲入跨國洗錢案。

▲檢警查扣大量的精品名牌包。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警查出，雨刷自2020年間起，與唐姓妻子聯手成立洗錢水房，在台灣（光高雄就有7處據點）、馬來西亞、越南設立據點，大量蒐集泰國金融機構人頭帳戶，再由客服人員操作手機與電腦程式，依博弈網站後台「自動化腳本」，快速處理賭客入金、出金與層轉賭資，徹底掩飾金流去向，規避查緝。

檢方清查，該集團協助泰國賭博網站洗錢金額高達泰銖242億餘元，相當於新台幣225億餘元，並抽成牟利。為徹底斬斷黑金，檢方同步扣押蔡、唐夫妻名下愛馬仕、香奈兒精品包85個、勞力士名錶1支，以及市值逾1.7億元的不動產與現金，相當驚人。

全案起訴後移審法院後，法官諭知雨刷以3000萬元交保，對此，橋檢向橋院聲請撤銷交保的處分。

橋院審理後，認為受命法官於去年12月30日所為交保等諭知，屬於受命法官之「處分」，並非合議庭之「裁定」，所以依刑事訴訟法第416條之規定，僅有「受處分人」（在本案，指被告蔡政宜）得聲請本院（另一個合議庭）撤銷或變更原處分，檢察官並無此部分聲請權，故以程序上不合法裁定駁回。且本次程序已確定，不得再抗告。

據了解，雨刷此次的交保情況十分特殊，一般常見的案件在起訴後，羈押中的被告通常因羈押期即將屆滿移審法院，法院召開接押庭，法官會做出延押或交保的「裁定」，但雨刷因目前仍在羈押期間內，受命法官直接將羈押改成交保的「處分」，而非做成交保的「裁定」，因此檢方並不像以往的案子須向上級法院提起「抗告」，而是必須向原審法院提起撤銷原處分的「聲請」，在實務上相當罕見。