南消五大隊推安檢講習＋實地踏勘　雙軌進擊強化防護力

▲南市消防五大隊舉辦消防安全講習，講師深入淺出解說設備法規與查核重點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強化公共場所消防防護戰力，台南市消防局第五大隊辦理「2025年度消防安全與公共危險物品講習訓練」，結合防焰宣導與實地踏勘，以理論＋實務雙軌並進方式，提升安檢人員專業素養與場所查核實力，講習特別邀請消防設備士公會理事長陳俊鴻授課，帶領學員前往儲能設備場所進行現勘演練，現場氣氛專業嚴謹。

本次講習涵蓋消防法規修正重點、設備檢修與維護常見缺失、查核技巧等，陳俊鴻理事長以多年的實務經驗，條列法規與案例並進，協助學員提升「看懂、查對、問出問題」的專業眼光。課後更安排赴轄區儲能櫃場所現場操作，實際觀察警報系統、消防栓配置、逃生動線等要點，並提出專業改善建議，強化第一線應變能力。

市長黃偉哲表示，「自己財產、自己保護」，公共安全不能等待，防火從制度扎根，也需第一線人員專業支撐。消防局長李明峯則指出，安檢人員是場域防火守門人，透過持續學習與演練，才能精準掌握現場狀況、發揮預防火災的效能。第五大隊長鄭誌峰也強調，此次講習不僅提升執行力，更有助推動自主防災與完善管理機制，是守護市民安全不可或缺的一環。