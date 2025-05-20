三峽車禍OHCA救回女學生情況穩定　土城醫院：未來兩三天是關鍵

記者洪巧藍／台北報導

記者洪巧藍／台北報導

新北市三峽區北大國小旁發生重大車禍，其中5名傷患送新北土城醫院，院方今（20）日說明病況，其中1名13歲女學生到院時無呼吸心跳（OHCA），經緊急搶救後已恢復生命徵象，目前情況穩定，但未來兩三天還是要積極努力照顧，醫院已啟動跨團隊全力投入。

三峽重大車禍事件發生在19日下午4時04分，一名78歲男性駕駛的一輛自小客車因不明原因暴衝，當下瞬間衝撞多名路人，只見多名學童躺地，救護人員緊急跪地進行CPR中，路邊散落書包、車殼碎片，造成3死12傷，傷患分別送往恩主公醫院、土城醫院和亞東醫院。

事件當下4人當場失去生命跡象，其中3人已經死亡，最後1名13歲女學生送新北市立土城醫院搶救，副院長游明晉今日說明，該名OHCA傷患經緊急搶救後已恢復生命徵象，目前生命徵象穩定，但未來兩三天還是要積極努力的照顧，醫院已啟動跨團隊全力投入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

土城醫院總計收治5名傷患，除OHCA女學生之外，另一名女性輕傷患者已於5月19日出院；一名男性因骨折，預計於5月21日手術完成復位。另有2名學童已經清醒，目前加護病房將接受創傷後的後續照顧與治療，預計可以順利轉入一般病房。

▲三峽北大國小旁昨發生3死12傷車禍，今天民眾紛紛至現場獻上鮮花與零食 。（圖／記者陳以昇攝）