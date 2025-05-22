柔道魂不滅！南消邱健安奪壯年運動會銀牌　腳傷拚戰感動全場

▲邱健安代表台灣參加2025世界壯年運動會柔道賽事，勇奪男子-100公斤級銀牌。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025年世界壯年運動會5月17日於新北、台北兩地熱烈揭幕，吸引來自全球運動菁英齊聚角逐榮耀，其中台南市消防局救災救護指揮中心邱健安專員，披上國手戰袍，代表出戰柔道男子100公斤級賽事，在高手雲集的競技場上奮力一搏，勇奪銀牌佳績，為台灣也為台南爭光。

邱健安以50餘歲之齡再戰柔道國際舞台，實力不減當年，憑藉30餘年紮實底子與比賽經驗，一路過關斬將，擊敗多位來自歐洲、亞洲的強敵，挺進決賽。面對來自荷蘭、戰績輝煌的對手，他雖因腳傷復發影響發揮，仍奮戰到底、毫不退讓。雖最終以些微差距惜敗，仍以堅忍與技巧展現「不老精神」，讓全場動容。

身為我國柔道資深選手，邱健安於1985年即因優異成績保送警察大學，歷年徵戰無數，曾獲亞洲盃季軍、漢城奧運第七名，並在全運會與全國運動會屢奪金牌，堪稱台灣柔道傳奇人物。2013年更代表消防署出徵世界警消運動會奪得銅牌。他在柔道場上屢創佳績，工作上亦是台南消防局的中堅幹部，備受肯定。

消防局長李明峯表示，邱專員公餘勤練柔道、長年精進技藝，並以國手之姿站上國際舞台，是「協槓人生」的最佳典範，也激勵更多公務員勇敢追夢。