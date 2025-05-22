強化長照機構防火力　南消三大辦理安檢在職訓練

▲台南市消防第三大隊進行灑水系統測試，確保長照機構消防設備正常運作。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於近年多起老人福利機構與護理之家火災事故造成嚴重死傷，引發社會高度關注，台南市消防局第三大隊22日上午辦理「2025年上半年消防安全講習訓練」，針對安檢人員強化在職專業訓練，並實地至轄內宏丞、宏祐老人養護之家進行消防設備測試，提升機構整體消防應變力。

第三大隊大隊長陳坤宗表示，人口高齡化使長照機構防災成為重點，尤其多數服務對象為重度失能或避難不易者，災害發生時恐難以迅速應變。因此除落實各類法規設置必要消防設備外，還須定期保養與演練，確保設備功能與人員操作熟練度，達成第一時間有效應變、降低損害的目標。

本次講習針對水道連結型灑水設備、119通報裝置等項目進行性能測試，並結合現場教育訓練，提升安檢小組專業能力，打造更周全的消防防線。

消防局長李明峯指出，消防局持續推動消防安檢的專責化與專業化，並強化與機構業者合作，讓第一線人員具備防災知能、能應變火災初期狀況。他強調，災害預防永遠優於事後搶救，唯有事前落實準備，才能保障住民生命財產安全。

台南市長黃偉哲也表示，針對老人福利機構、護理之家、身心障礙福利機構等高風險場所，市府將定期舉行跨局處聯合安全督導抽查，督促業者改善消防設施與公共安全管理，打造安全安心的長照生活空間。