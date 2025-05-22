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前新北區長、技士藉災後搶修工程收賄6百多萬　監察院通過彈劾

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（22日）發布新聞稿表示，新北市石碇區前區長李浩榕、工務課前技士黃志仁，涉嫌於經辦災害緊急搶修復建作業工程期間收受業者賄賂，黃收賄6百多萬元、李則多次收受業者加熱菸、餐飲招待等，違失情節重大，監察院通過監委蔡崇義、賴鼎銘、王麗珍所提彈劾案。

新北市石碇區公所工務課前技士黃志仁，辦理災害緊急搶修復建作業工程，於開標前洩漏招標文件資訊，並涉嫌收受賄款等情，除涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務行為收受賄賂罪嫌外，亦違反政府採購法、公務員服務法、採購人員倫理準則及公務員廉政倫理規範等規定。

石碇區公所前區長李浩榕，收受業者加熱菸，並經常接受餐飲招待，且皆未依法報備及登錄等情，除涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務行為收受賄賂等罪嫌外，亦違反公務員服務法、採購人員倫理準則及公務員廉政倫理規範等規定，核有重大違失。監察院於114年5月13日13位審查委員全數審查通過監察委員蔡崇義、賴鼎銘、王麗珍提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，被彈劾人黃志仁105年至112年辦理災害緊急搶修復建作業工程，將招標文件資訊於開標前洩漏予高○營造有限公司（下稱高○公司）負責人李○○。且於開標前知悉李○○借用禾○營造有限公司等公司之名義投標、圍標，仍予開標，並協助高○公司得標。105年至112年涉及違背職務收受李○○之賄款，共新臺幣420萬元；又100年至104年亦涉及收受李○○之賄款，共150萬元；「雲台山工程」及「山頂的店工程」逾期，被彈劾人黃志仁卻未依合約規定，處以高○公司懲罰性違約金，直接圖利高○公司54萬7,707元等違失情節重大。

彈劾案文續指，被彈劾人李浩榕自109年6月10日至112年1月30日止，任職石碇區公所區長，約2年半期間，無視公務員廉政倫理規範及宣導，收受李○○之「HEETS」加熱菸共4次、80條、134,000元；又不避嫌經常接受李○○之餐飲招待，嗣與李○○成為酒肉朋友後，對於被彈劾人黃志仁上開重大違失行為，諉稱不知道或不清楚，顯有監管不周；又監察院詢問被彈劾人李浩榕，渠對於「雲台山工程」及「山頂的店工程」施工逾期、旺○工程顧問有限公司陳○○（設計監造人）「事後反向繪製設計圖說」及111年4月21日稽核「110年度新北市石碇區災害緊急搶修復建作業工程（開口契約）」重要缺失之改善，一問三不知，顯有怠於執行職務。

監察院指出，被彈劾人等所為除涉犯貪污治罪條例第4條第1項第5款之違背職務行為收受賄賂等罪嫌外，亦違反公務員服務法等相關規定，依公務員懲戒法第2條規定，有應受懲戒之必要，爰依憲法第97條第2項及監察法第6條之規定提案彈劾，並移送懲戒法院審理，依法懲戒。

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