超級汽車業代駕「瑞典坦克」左轉　撞飛騎士腿變形慘死畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

北市內湖區發生一起奪命車禍，1名38歲陳姓汽車銷售員，駕駛自用小客車行經行善路與行忠路口時左轉，未依規定禮讓對向直行機車，撞上許姓男騎士，導致對方雙側血胸、左大腿變形等重傷，經送醫搶救仍宣告不治。士林法院審理後，認定陳男違規轉彎釀禍，依過失致人於死罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

事故發生於去年（2024年）2月6日下午2時許，適逢農曆年節前倒數第3天。陳男當時駕駛一輛要價167萬元起、號稱「瑞典坦克」的進口車，沿行善路南向北行駛，行經行忠路口準備左轉時，卻未依規定停讓對向直行車，撞上北往南直行的許姓機車騎士，導致男子人車倒地，送醫仍回天乏術。痛失丈夫的妻子和孩子們決定提告。

據了解，陳男為某進口車品牌的銷售顧問，不僅反應迅速、全年無休，業績表現亮眼，在客戶間深受信任與推薦，口碑良好，是客中眼中的「超級業代」。

檢方提起公訴後，陳男於法院審理期間均坦承犯行。法官根據車禍鑑定意見書，事故主因為陳男左轉未讓直行車，死者本身並無肇責，且陳男肇事後未逃逸，當場向警方承認肇事，符合自首條件。

法院考量陳男素行良好、無前科，事後積極與死者遺屬調解並完成賠償，家屬表達原諒，願給其自新機會。依過失致死罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。