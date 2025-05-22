竹市府導入智慧科技　推動基礎開挖安全查驗作業

▲ 竹市府推動基礎開挖安全查驗作業。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為保障建築工地於開挖施工階段的安全，減少公安意外風險，新竹市政府推動基礎開挖安全查驗作業，並呼籲所有相關單位及從業人員積極配合查驗作業，確保施工安全措施有效落實，為工安嚴格把關。新竹市代理市長邱臣遠表示，工地安全與城市永續發展息息相關，市府導入智慧治理工具，提升工地查驗效能，強化工程品質與安全監測，是「宜居永續」、「智慧治理」施政策略的重點展現，唯有落實永續及智慧治理，才能讓每一處工地都成為安全、健康且值得信賴的建設場域，讓市民居住更安心。

邱臣遠指出，此次推動查驗作業推動，不僅展現市府對工地安全的高度重視，更呼應高市長以「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大核心價值，具體實踐「宜居永續、智慧治理」施政策略。市府將持續與各界攜手合作，善用智慧科技、落實風險管理，推動城市建設與安全並進，打造安居科技城。

都發處指出，市府今年度委託社團法人中華民國大地工程技師公會（簡稱大地公會）辦理「新竹市建築基礎開挖施工階段查驗作業」。此次查驗涵蓋全市所有領有開挖地下室建築執照之工地，透過專業、智慧化查驗流程，強化基礎開挖階段的安全防護，降低潛在風險，守護工地與社區的安全。

市府提醒，大地公會查驗前應主動聯繫工地現場負責人，備齊安全監測資料，並攜帶公會會員證件辦理查驗，以確保作業流程公開透明、精準到位。這些措施，將持續提升竹市工地安全管理標準，並有效強化施工品質。呼籲所有相關單位及從業人員積極配合查驗作業，共同提升工地安全水準，為竹市永續發展與市民美好生活奠定堅實基礎。