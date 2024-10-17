竹市112年社區規劃師成果展登場　10社區展現創新亮點

▲112年度社區規劃師成果展，代理市長邱臣遠親自頒獎，與得獎社區合影。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為推動社區營造與發展地方特色，持續辦理社區空間改造計畫。今年共補助10個社區進行空間改造，並於今(17)日在竹市稅務局舉辦112年度社區規劃師成果展，由順代理市長邱臣遠親自頒獎，肯定各社區夥伴們展出豐碩成果，藉由社區規劃的精神，凝聚居民的向心力，打造專屬於各社區的獨特人文亮點以及最優質的生活空間。

邱代理市長表示，竹市推動社區營造已逾20年，至今成果顯著。今年共完成10處社區空間改善，培訓了80餘名社區規劃師，動員近千人次參與社區活動。值得一提的是，今年度有青年團隊帶領社區共同參與社區空間改善，促成青銀共融，共創社區新風貌。市府團隊將持續推動社區營造計畫，結合青年創意與長者智慧，營造更多充滿活力與溫度的社區空間，並持續加強社區資源整合，推動更多跨代合作，讓每個居民都能在自己生活的地方找到歸屬感，共同打造和諧、共榮的社區環境。

都市發展處代理處長蘇文彬表示，112年度社區規劃師計畫以「綠色環境」、「社區美學」、「翻轉角落」為主題，推動一系列的社區營造計畫，並結合民間具有社區營造、植栽景觀、城鄉發展、生態人文、藝術美學等專業人士，共同組成社區規劃師服務團隊。這支「接地氣」、「辦實事」的在地服務團隊，藉由中華大學「大學社會責任」資源的導入，積極參與竹市社區人才培訓的工作，透過社區規劃師駐點計畫實質產出與教育訓練實務課程，以「社區翻轉X新竹再生」為理念，作為再次啟動竹市推動城鄉新風貌與深化社區社造人力育成的發動機。

社規師計畫主持人李奕樵表示，成果展主要呈現今年度社區規劃師輔導團隊中華大學計畫整體執行的成果，包含各提案單位與社區環境改善成果及社區維護管理競賽成績。計畫推動過程中，協力參與提案的社區勇於挑戰傳統，熱情積極創新，打造民間機構與社區組織橫向聯繫與資源整合的網絡，在環境場域發揮創意，突破地方民力的極限，全力打造社區美與綠的新風貌。

都發處表示，藉由此次與社區及社會各界面對面的交流，可充分建構市府、專業團隊與社區夥伴意見交換的平台，落實市府推動永續社區的目標，讓社會各界共享112年度計畫操作執行的成果，以具體實踐市長高虹安推動「宜居永續、幸福友善」施政策略。

都發處說明，今年度社區規劃師計畫以「環境綠化、排碳淨零」為主軸，透過專業的系列課程、實質的案例分享、社區民眾的互動、移地案例參訪、實地共作營等方式，提升社區自主規劃與實作的能力，協力社區規劃自己的發展願景，讓每一個提案單位都能落實空間改善的構想，為社區的環境改善共盡一份心力。市府廣邀對社區營造與地方發展有熱情、有理想的青年伙伴，一同參與明年度的社區規劃師計畫，共同厚植竹市社規師自主改善社區環境的行動力。

都發處補充，有關112年度新竹市社規師活動的相關訊息及成果，可搜尋「新竹市社區規劃師」臉書粉絲專頁( https://reurl.cc/mraNMY )，或洽詢市府都市發展處都市設計與開發科，歡迎市民朋友一起來當社規師，共創社區的新風貌。