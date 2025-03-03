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竹市青年租金補貼加碼　每戶最高可領6,000元

▲114租金補貼EDM。（圖／新竹市政府提供）

▲114租金補貼EDM。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市青年租屋再迎利多！114 年「擴大租金補貼專案計畫」自 1 月 1 日起開放申請 (https://gov.tw/qR8)，新竹市都發處表示，為落實青年宜居政策，特別推出「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」，加碼補助一年最高 6,000 元。凡符合中央租金補貼標準第三級核定戶，且設籍並實際租屋於新竹市的單身青年，即可申請此補助。市府透過實質政策支持青年，減輕租屋負擔，提升居住品質。

新竹市政府代理市長邱臣遠表示，市府致力於照顧設籍並租屋於新竹市的青年朋友，特別針對符合「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」基本補貼標準第三級核定戶（即家庭成員 1 人、未滿 40 歲，且無社經弱勢身分者），加碼提供「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」，一年補助 6,000 元。符合資格者持核定函即可申請，補助將以一次性發放方式提供，幫助剛步入社會的單身青年減輕租屋負擔。

都發處說明，114 年度「300 億元中央擴大租金補貼專案計畫」自 1 月 1 日至 12 月 31 日開放申請，符合資格者即可申辦。申請人每月平均所得須在42,690元以下，且本人、配偶及未成年子女名下皆無自有住宅。此外，單身族、新婚族、育兒族與弱勢族群可享 1.2 倍以上加碼補貼，且申請時無需提供房東資料。以新竹市為例，每戶每月補貼金額依級距落在 2,400 元至 5,000 元。

都發處指出，「新竹好好租－新竹市青年租金加碼補貼」申請須備妥四項文件，包括申請書（可於公告受理期間下載紙本申請書：https://gov.tw/tUA，或臨櫃填寫）、申請人之戶口名簿或戶籍謄本正本、租賃契約影本（租賃日期須於申請時仍有效）、300億元中央專案計畫核定函，至新竹市住宅及都市更新辦公室（新竹市大同路108號）臨櫃隨到隨辦，申請受理期間自114年3月3日起至114年12月31日。符合本補貼者，自發給核定函後3個月內，一次性撥入當年度補貼金額6,000元至申請人指定之金融機構帳戶。民眾如有任何疑問，請洽租金補貼服務專線03-5285160、5266240。

都發處補充，為鼓勵房東配合房客申請租金補貼，市府也提供相關租稅優惠。若房東為住宅所有權人，並將住宅出租予符合租金補貼資格的租客，經地方政府認定為「公益出租人」，即可享有每月1萬5,000元的租金所得免稅額，且房屋稅與地價稅皆適用自用住宅稅率，實現房東與房客雙贏，共享政策紅利。

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