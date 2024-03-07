關埔空橋都市景觀準則審議通過　打造竹科門戶新意象

▲空橋如需落柱則以「下窄上寬」型式為主。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

關埔空橋生活圈正逐步實現！新竹市長高虹安重視竹市人本環境建設，為紓解慈雲路交通，市府團隊全力推動空橋建設，除獲科管局爭取中央專案補助外，同時也擴大民間參與，公私協力完成空橋建設。高虹安表示，為落實關埔空橋生活圈，市府繼完成三件民間公益捐建空橋案後，日前更經由審議委員會通過「關埔空橋都市景觀準則」，強化各處空橋景觀融合並確立未來設計方針，兼顧美學與實用性。

高虹安表示，此次空橋景觀準則通過後將配合商業及住宅功能，提供頂蓋遮蔽，以輕量易於維護之鋼構材料為主，面材選用鈦白、霧銀等淺色素材質，並以明亮及透明感進行夜間照明設計，增加夜間安全性，市府團隊也會同步評估光害及對周邊居住環境干擾等問題，以人為本建構安全友善的生活環境。

都發處長翁義芳補充，除了整體空橋水平及垂直動線串連之規劃，未來空橋將以橋體形式輕量化不落柱為原則；若需落柱則以「下窄上寬」型式為主，優先考量貼齊建物邊界，避免影響人行空間及行車視線，並同步評估腹地是否能增設無障礙坡道或電梯等友善設施。

都發處表示，關埔空橋建設兼顧都市美學，提供市民更友善的人本通行環境，由政府資源結合民間無窮的力量，共同推動關埔空橋生活圈，目前空橋進度除了市府自建的一案（含四座空橋）積極檢討設計邀標中外，市府也將督促民間捐建空橋案儘早開工，加速落實關埔空橋生活圈願景。