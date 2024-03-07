　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

關埔空橋都市景觀準則審議通過　打造竹科門戶新意象

▲空橋如需落柱則以「下窄上寬」型式為主。（圖／新竹市政府提供）

▲空橋如需落柱則以「下窄上寬」型式為主。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

關埔空橋生活圈正逐步實現！新竹市長高虹安重視竹市人本環境建設，為紓解慈雲路交通，市府團隊全力推動空橋建設，除獲科管局爭取中央專案補助外，同時也擴大民間參與，公私協力完成空橋建設。高虹安表示，為落實關埔空橋生活圈，市府繼完成三件民間公益捐建空橋案後，日前更經由審議委員會通過「關埔空橋都市景觀準則」，強化各處空橋景觀融合並確立未來設計方針，兼顧美學與實用性。

高虹安表示，此次空橋景觀準則通過後將配合商業及住宅功能，提供頂蓋遮蔽，以輕量易於維護之鋼構材料為主，面材選用鈦白、霧銀等淺色素材質，並以明亮及透明感進行夜間照明設計，增加夜間安全性，市府團隊也會同步評估光害及對周邊居住環境干擾等問題，以人為本建構安全友善的生活環境。

都發處長翁義芳補充，除了整體空橋水平及垂直動線串連之規劃，未來空橋將以橋體形式輕量化不落柱為原則；若需落柱則以「下窄上寬」型式為主，優先考量貼齊建物邊界，避免影響人行空間及行車視線，並同步評估腹地是否能增設無障礙坡道或電梯等友善設施。

都發處表示，關埔空橋建設兼顧都市美學，提供市民更友善的人本通行環境，由政府資源結合民間無窮的力量，共同推動關埔空橋生活圈，目前空橋進度除了市府自建的一案（含四座空橋）積極檢討設計邀標中外，市府也將督促民間捐建空橋案儘早開工，加速落實關埔空橋生活圈願景。

ET快訊
IU演唱會掀「改名之亂」！
72歲張菲近況曝光！　寵媳「準備整桌菜」給親家
快訊／校長性侵10童找民代施壓　監院全票彈劾：惡性重大
寒潮爆發凍全台！最強時刻「激冷剩8度」
張蘭模仿靈堂穿搭！大S反擊了
高雄「罷韓」爆紅餐廳宣布停業！
本來要買輝達！　他買錯檔「大賺新台幣300萬」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關埔空橋都市景觀準則審議通過　打造竹科門戶新意象

2024埔里育樹季起跑　溪南國小師生齊種蜜源植物盼招蜂引蝶

新城海灘設靶場惹民怨　花防部順應民意緊急取消

響應2050淨零排放　中榮埔里分院植樹節前夕舉辦環境教育活動

工地落實揚塵防制措施　守護台東好空氣

台南五妃街道路塌陷　應是連續壁施工過程中不慎造成

《泰雅精神文創劇場》　3／30屏東藝術館演出

台東大武鄉長補選　民進黨副秘書長為蕭國書加油打氣

302商家加入愛心服務站　台東縣府結合民間共構學童安全

「卑南家屋故事」環境教育活動　開放網路免費報名

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

Luxgen納智捷n7電動車試駕

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

IU遭嗆「去在錫節目就死定了XD」　被「朴明洙邀歌」直回：不可能

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

關埔空橋都市景觀準則審議通過　打造竹科門戶新意象

2024埔里育樹季起跑　溪南國小師生齊種蜜源植物盼招蜂引蝶

新城海灘設靶場惹民怨　花防部順應民意緊急取消

響應2050淨零排放　中榮埔里分院植樹節前夕舉辦環境教育活動

工地落實揚塵防制措施　守護台東好空氣

台南五妃街道路塌陷　應是連續壁施工過程中不慎造成

《泰雅精神文創劇場》　3／30屏東藝術館演出

台東大武鄉長補選　民進黨副秘書長為蕭國書加油打氣

302商家加入愛心服務站　台東縣府結合民間共構學童安全

「卑南家屋故事」環境教育活動　開放網路免費報名

快訊／下班注意！國一新竹段「連環車禍」大回堵

餐飲最強！王品去年每股賺16.79元創新高　擬配息14.94元

貨櫃三雄顏益財看好長榮　陽明適度時間還會加碼

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！　港星羅子溢大方回應

IU演唱會實名制掀「改名之亂」！　粉絲找同姓氏讓票：我可以改名

劉品言曝法國留學時「染上惡習」　推坑鳳小岳逛A.P. C.全台首店

科技始終來自人性？AI機器人性騷女記者　伸鹹豬手得逞色色發笑

Sam Lin消失1年原因曝光！　返美瘋狂約會「產出結晶」

統一去年每股賺3.23元　擬配息3元

交往1年「抓到女友外送茶」慘染病！台積電男哭：啪沒10次

一包不到11元 東森幣折後最低897元

地方熱門新聞

即／台南天坑連吞2車！市府開罰27萬

板橋第2座國民運動中心動土　侯友宜：持續推動運動建設

雲林某中學傳鬥毆畫面PO網　教育處說話了

桃竹苗分署辦理工作坊　推動婦女再就業計畫

台中市宣布營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

桃園「好孕專車」起跑　藍綠議員批宣傳不足

鶯歌陶博館「醃脆梅DIY」3/11開放報名

萬金石馬拉松即將登場　新北號召百人淨灘守護海岸

四條通毒嫌逆向逃逸險翻車南警機敏制服逮捕

全國首座公有船舶上架場日月潭區啟用

桃市宣布午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉

微笑台灣創意教案　新北獲獎10件全國第一

台南五妃街道路塌陷應是連續壁施工過程不慎造成

黃湘涵帶領學生奪國際賽19獎牌

更多熱門

相關新聞

竹市危老重建受理量非六都第一

竹市危老重建受理量非六都第一

新竹市因發展較早，老舊房屋多，新竹市政府配合中央推動都市危險老舊建築物加速重建政策，推動都市危險老舊建築物重建，受理申請案迄今核定139餘件，為非六都第一，部分案件已順利完工，並陸續申領使用執照。都發處表示，市府透過政策補助老宅都更及危老重建，並增設居住環境無障礙設施，包含升降梯、結構鑑定評估及防火門等補助，針對老舊社區未成立管委會，市府也提供成立管委會輔導團協助，全方位改善市民生活環境。

竹市補助公寓大廈防火門修繕更新　市民肯定

竹市補助公寓大廈防火門修繕更新　市民肯定

竹市府守護居民及公共安全

竹市府守護居民及公共安全

竹市府輔導社區大廈成立管理組織

竹市府輔導社區大廈成立管理組織

竹市都更計畫　推動老宅早更新

竹市都更計畫　推動老宅早更新

關鍵字：

新竹市都發處

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩脫口「高潮不到1分鐘」！

明最冷！　下波「全台雨更大」

快訊／行政院通過修法　10種「罰鍰1200以下輕違規」不開放民眾檢舉

張蘭直播賣衣「模仿大S包緊緊」認了蹭熱度

陰莖冒「整齊光滑圓珠串」　醫：25％男生會長

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

扣除開銷「薪水全拿去存股」　他選這2檔...每月加薪1萬

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

警專女學生開毒趴　驗尿陰性仍慘遭開除！知情人爆內幕

iPhone舊換新價格更新　旗艦機大跌3000元

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

更多

最夯影音

更多
93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

小哈利被拱出道！庾澄慶「開心最重要」　「會想提供資源」曝兩難：大家別怪我..

Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面