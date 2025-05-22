foodpanda端午節優惠碼一次看　達人推3款創意粽子料理

▲foodpanda網羅南門市場多家經典名店推出外帶自取優惠。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

端午節即將到來，看準過節期間採買人潮洶湧，foodpanda今年整合南門市場多家經典名店，包括立家湖州粽、南園食品店、農林蔬果等祭出外帶自取獨家優惠，還有一系列限定優惠碼幫省荷包。業者也找來家事達人推出3款創意粽子料理，讓冰箱裡的端午粽變身成各式風味鹹甜點。

foodpanda根據銷售數據發現台北人最愛點南部粽，而彰化人卻狂點北部粽，顛覆大家對既有消費習慣的印象，也觀察到「節慶靠外送」的消費模式已成主流，因消費者吃粽子怕單調與油膩，會在訂購時連帶購買其他生鮮蔬果，前5名熱門訂購品項為奇異果、香蕉等水果，也會搭配金針菇、娃娃菜、白蘿蔔等蔬菜，預期今年端午節生鮮雜貨營收將再成長4成。

今年foodpanda串聯南門市場多家人氣名店推出外帶自取優惠，即日起至5月31日凡輸入優惠碼「南門市場自取」，可享消費滿899元打75折優惠，最高現折250元，每人限用1次，兌完為止。

▲加碼邀來家事達人楊賢英推出3款粽子創意料理。

另外，業者邀來家事達人楊賢英推出3款粽子創意料理，有「玉子燒握壽司」，將粽子冰過後切片煎香，並搭配冰箱內必備的雞蛋做成玉子燒，佐上海苔與芝麻，做成玉子燒握壽司；「蔬菜燴飯」使用北部粽與家裡常見蔬菜一起拌炒，加入些許雞湯罐頭或蔬菜湯，搭配蔥和醬油燴煮成燴飯；「桂圓糯米粥」則把甜粽加入桂圓乾、花生粉熬煮成甜粥。

foodpanda端午優惠碼懶人包如下：

●生鮮雜貨外帶自取

1. 即日起至5月31日指定用戶輸入優惠碼「南門市場自取」，下單南門市場滿899元打75折優惠，最高現折250元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●周三超級會員日

1. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，可享家樂福量販下單滿949元打7折優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

2. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，可享家樂福超市下單滿799元打7折優惠，最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

3. 5月28日限時1天pandapro會員凡輸入優惠碼「PROSH04」，可享精選母嬰用品藥局下單滿999元打7折優惠，最高現折320元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

●生鮮雜貨外送

1. 即日起至5月31日指定用戶每周一至周四凡輸入優惠碼「五愛全家」，即可享全家便利商店下單滿259元現折40元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

2. 即日起至5月27日指定用戶每周二凡輸入優惠碼「週二買全聯」，即可享全聯下單滿699元享10%胖達幣回饋，最高回饋100胖達幣，每人限用4次，數量有限、兌完為止，提醒部分店家及門市不適用。

3. 即日起至5月27日指定用戶每周二凡輸入優惠碼「週二買全聯」，即可享全聯下單滿349元享7%胖達幣回饋，最高回饋100胖達幣，每人限用4次，數量有限、兌完為止，提醒部分店家及門市不適用。

4. 即日起至6月1日指定用戶每周一至周五凡輸入優惠碼「五愛家樂福」，即可享家樂福量販下單滿999元打88折優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

5. 即日起至6月1日指定用戶每周一至周五凡輸入優惠碼「五愛家樂福」，即可享家樂福超市下單滿799元打88折優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

6. 即日起至6月1日指定用戶凡輸入優惠碼「五愛統一超商」，即可享統一超商下單滿279元打9折優惠，最高現折30元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

7. 即日起至5月31日pandapro會員凡輸入優惠碼「五愛南門市場」，即可享南門市場下單滿899元打79折優惠，最高現折200元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8. 5月23日起至6月1日指定用戶凡輸入優惠碼「五愛潤發」，即可享大潤發下單滿799元打85折優惠，最高現折150元，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

提醒優惠碼須為線上付款方可使用，實際活動詳情及辦法依APP及官網結帳頁面顯示為主。

▲Uber Eats青少年版上線。（圖／Uber Eats提供）

「Uber Eats青少年版」近日正式推出，凡13至17歲的青少年可透過家長的「家庭帳號」功能開設「Uber Eats青少年版」專屬帳戶，且配有一系列安全機制，包括由高評分的外送員提供外送服務、可即時查看青少年的訂單內容、金額，以及外送員的即時位置，還能自訂青少年每月消費額度上限，讓家長更放心。

為歡慶Uber Eats青少年版正式上線，至5月31日期間凡青少年申辦青少年帳戶，透過青少年帳戶輸入優惠碼「青春愛吃」，單筆訂單滿199元，即可享有2次85折優惠，單次最高現折70元，限使用於指定美食外送及外帶商家，生鮮雜貨商家不適用，數量有限，換完為止。