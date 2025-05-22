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Uber Eats推「青少年版」　可設消費額度、即時訂單追蹤

▲▼Uber Eats青少年版上線。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats青少年版上線。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

繼去年的「Uber青少年版」後，外送平台Uber Eats宣布推出「Uber Eats青少年版」，可藉由家長的「家庭帳號」功能開設孩子專屬帳戶，並提供即時訂單追蹤、消費額度設定、外送員即時位置等功能，輕鬆掌握孩子用餐狀況，同步祭出限時優惠碼活動。

▲▼Uber Eats青少年版上線。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats青少年版同步提供一系列安全機制。

Uber Eats青少年版在台正式推出，凡13至17歲的青少年可透過家長的「家庭帳號」功能開設「Uber Eats青少年版」專屬帳戶，且配有一系列安全機制，包括由高評分的外送員提供外送服務、可即時查看青少年的訂單內容、金額，以及外送員的即時位置，還能自訂青少年每月消費額度上限，讓家長更放心。

為歡慶Uber Eats青少年版正式上線，即日起至5月31日期間凡青少年申辦青少年帳戶，透過青少年帳戶輸入優惠碼「青春愛吃」，單筆訂單滿199元，即可享有2次85折優惠，單次最高現折70元，限使用於指定美食外送及外帶商家，生鮮雜貨商家不適用，數量有限，換完為止。

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda推天天65折超殺優惠。（圖／foodpanda提供）

foodpanda近日則攜手指定品牌餐廳推出「天天省天天爽 天天65折」超殺優惠活動，至6月29日輸入優惠碼「天天省天天爽」，並於美食外送指定餐廳下單滿額即可享65折折扣，分別最高現折90元至175元，依滿額門檻不同折扣金額不同，優惠數量有限、兌完為止，提醒優惠碼須線上付款才能使用，詳細內容依APP為主。

「天天省天天爽 天天65折」優惠適用參與活動品牌餐廳之所有品項，全用戶皆可使用，提醒4種優惠為搭配不同品牌店家，但折扣皆為65折，會員則能享免運，非會員則須支付運費。

透過這項優惠，原本只能喝到2碗十全排骨湯的價格，打65折優惠後可以再多吃2碗滷肉飯；同樣價格買萬波不加料飲品，使用折扣後可以免費加9份珍珠，CP值超高。

foodpanda表示，根據數據顯示消費者最有感3類優惠分別為「折扣優惠」、「免運門檻」、「品項加值」，且會員、非會員喜好不同，會員除熱愛「專屬免運」、「深度折扣」，客單價平均可高出非會員3成，周三會員日活動也帶動客單價成長4成；一般會員則對「限時優惠」、「銅板運費」、「買1送1」等直覺性優惠更加喜歡。

●天天省天天爽 天天65折優惠如下：

1. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿260元打65折」優惠，最高現折90元。

2. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿300元打65折」優惠，最高現折105元。

3. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿400元打65折」優惠，最高現折140元。

4. 即日起至6月29日凡輸入優惠碼「天天省天天爽」，即可享「美食外送指定餐廳下單滿500元打65折」優惠，最高現折175元。

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