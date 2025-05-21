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高雄稽查端午食品！3件不合格　連鎖超市花生粉驗出黃麴毒素

▲▼因應端午節到來，高雄市衛生局針對端午食材進行抽驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲因應端午節到來，高雄市衛生局針對端午食材進行抽驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

端午佳節將近，為確保民眾飲食安全，高雄市衛生局與消保官近期展開端午食品聯合查察。此次共抽驗了市售的粽子、應景食材158件，其中有2件蔬果檢出農藥殘留超標，以及1件花生粉初驗黃麴毒素與規定不符。衛生局已立即要求業者將不合格產品下架，並依法進行後續處置。

衛生局表示，此次專案稽查涵蓋包含餡料56件、肉類及其加工品39件、粽子成品29件、花生粉13件、醬料12件及蔬果9件，分檢驗衛生標準、漂白劑、環氧乙烷、防腐劑、重金屬、農藥殘留、著色劑、規定外煤焦色素、動物用藥、真菌毒素等項目。

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有2件不合格的蔬果，分別是在左營果貿社區前的菜攤、阿蓮第一市場攤販所採樣，其中1件因無法提供來源，已依法裁罰；另1件則移請來源廠商所在的台南市衛生局查察。另外，在三民區愛國超市採樣的1件花生粉，初驗黃麴毒素超標，已勒令立即下架回收並限期改善，後續將依改善結果依法辦理。

▲▼因應端午節到來，高雄市衛生局針對端午食材進行抽驗。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲此次稽查從餡料到成品粽子，以及肉類、花生粉、醬料和蔬果等。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市政府消保官表示，若民眾因為業者販售粽子衍生爭議時，可電話直撥1999市民服務專線或1950消費者服務專線反應，市府將持續監控產品價格的合理性，不定期啟動稽查，以保障消費者權益。此外，也籲請業者不要哄抬價格，以免觸法。

衛生局提醒，台灣氣候濕熱，花生、玉米、麥、堅果類等食物若保存不當，易滋生具肝毒性的黃麴毒素。高劑量食入會引起肝毒性發炎、肝出血及肝細胞壞死，低劑量長期食用，亦可致使肝細胞突變，增加罹患肝癌風險。食品業者應特別注意原料、半成品及成品的貯存環境，製作、運輸及販售時應維持乾燥低溫保存。

▲專案稽查不符合規定名單。（圖／高雄市衛生局提供）

▲專案稽查不符合規定名單。（圖／高雄市衛生局提供，點圖可放大）

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