南投巧克力咖啡節端午連假首日登場　高曼容、米其林主廚代言

▲「啡來不可」2025南投巧克力咖啡節將於30日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2025南投巧克力咖啡節於端午連假首日5月30日到6月8日，將在埔里福興溫泉園區登場，縣政府除邀請親善大使高曼容擔任活動代言人，也由米其林餐廳背景的主廚 Pierre Mosser展現手藝，邀請國人踴躍參加，到南投吃巧克力、喝咖啡、看星星、騎腳踏車，品味最美好的夏日風情。

活動宣傳記者會20日於縣府大廳舉辦，在守夜人樂團首唱主題歌曲《南投啡來不可》後，由高曼容介紹四場千人規模的體驗主題活動，副縣長王瑞德，縣議員吳國昌、簡千翔、張婉慈、林儒暘、蘇昱誠、張秀枝、黃世芳，農村水保署南投分署長傅桂霖、縣烹飪公會理事長游義誠都出席，立委游顥、馬文君及縣議員石慶龍也派代表參加。

王瑞德與現場來賓除分享活動精彩亮點，也特別搶先體驗特色「法式甜點 × 冠軍巧克力」風味饗宴，在Pierre Mosser解說別具巧思的巧克力甜點下，搭配品嘗南投得獎咖啡豆現煮的香醇咖啡，眾人紛紛豎起大拇指肯定南投巧克力與咖啡的優質與美味。

王瑞德指出，南投得天獨厚的地理環境與氣候條件，成為台灣發展咖啡與可可產業的重鎮，可可種植面積更占全台兩成以上，品質表現亮眼，近幾年透過推動品鑑活動、手作體驗及產地導覽等多元路線，逐步形成結合農業與觀光的特色產業模式，不僅展現地方品牌力，更帶動人流與經濟效益，南投巧克力咖啡節也成為推廣地方產業與觀光的重要平台。

縣府介紹，邁入第五屆的南投巧克力咖啡節今年以「啡來不可 SO 觸」為主題，活動規模再升級：打造6公頃展區、共計15大主題特區，集結南投在地精品級與獲獎咖啡、榮獲國際殊榮的巧克力品牌、伴手禮品牌以及在地美食攤商等，邀集超過百家業者共襄盛舉；展區並以「學園」風格打造，同步展出占地1.7公頃的繽紛彩色花海與「貓貓蟲咖波」主題燈組，周邊還有家政體驗教室、味蕾實驗展覽室、互動體驗裝置區、狗狗咖心奔跑區等，融合品味、拍照打卡、知識性互動與親子體驗，讓大人小孩都能在逛展過程中學習咖啡與巧克力文化，打造寓教於樂的展覽風貌。

展期內於會場消費每滿668元可獲一次扭蛋抽獎機會，總獎項超過150萬元，於品味南投館消費滿額，可加碼兌換DIY體驗或加購福袋；西西里咖啡DIY、花朵風格咖啡席、咖啡渣永續手作體驗、手沖職人教學等四場千人規模的體驗主題活動，參加民眾可獲得品牌聯名野餐包，即日起於官網限量報名；參觀同時參加LINE數位集章活動，完成展區與指定南投景點集章並搭配展場、境內消費滿額與住宿憑證，即可兌換貓貓蟲咖波聯名好禮或紀念幣，還可享集章店家加碼優惠。

三場主題晚會則在5月30日、31日與6月7日接力展開，卡司包括戴愛玲、曾心梅與阿蘭AC等實力唱將，壓軸展演則是人氣IP「貓貓蟲咖波」聯名的無人機群飛與煙火秀；今年也結合良顯堂社會福利基金會主辦的「巧咖有愛 萬心揚愛」公益活動，5月30日到6月2日將於現場展出義賣藝術品，開幕日更設有愛心攤位，閉幕當日現場將舉辦捐贈儀式，所募得款項與物資將全數捐贈給慈善單位，更多資訊與報名詳情請上活動官網查詢（http://www.nantouccf.com）。