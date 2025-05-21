健康吃粽子　聖馬爾定營養師「這五招」吃粽子不胖

▲▼ 端午節將至，醫院提醒如何聰明吃粽子 。（圖／聖馬爾定醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

端午節將至，應景的粽子為不可或缺的一環。然而，粽子多以糯米製成，內餡又多含高油脂、高熱量食材，若未注意食用過量容易造成腸胃不適，甚至引發血糖、血脂、血壓異常等問題。聖馬爾定醫院營養師特別提醒民眾，掌握幾個「健康吃粽要訣」，就能兼顧美味與健康。

聖馬爾定醫院營養室尤偉銘副主任表示，選擇粽子不外乎注意內餡與份量，建議可改選瘦肉、雞胸肉、香菇、栗子等低脂、高纖的食材，既能保有風味，也降低熱量負擔。另外，糯米屬於糯性澱粉，不易消化，可用部分糙米、紫米或薏仁等全穀類混合製作，增加膳食纖維，有助於腸胃蠕動、預防便秘與血糖飆升。且一般成人每日以「一顆小粽子」為限，避免攝取過多熱量。以下提供「粽要五點」，可供民眾參考:

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.品嘗粽香，適量健康

一顆粽的熱量相當於4片吐司，粽子容易讓人吃過量造成高油高熱量。建議一天一顆剛剛好，細細品味傳統美食的同時，也守護健康。

2.搭配蔬果，均衡美味

每餐搭配一碗清爽的蔬菜沙拉或拳頭大小的新鮮水果，不僅能補足纖維與維生素，還可幫助腸道健康與排便順暢，讓整體餐點更加美味營養。

3.飲用好茶，解膩消化

來一杯無糖茶飲，有助平衡粽子的油膩感，促進消化，提升味覺層次，也讓節慶飲食更舒適。

4.選擇內餡，美味不減

選擇少油、高纖、低鹽低脂的餡料，如五穀、栗子、瘦肉或蔬食口味，熱量輕盈減少負擔。

5.戶外走走，開心過節

飯後與家人朋友到戶外走走，促進代謝外，也為節日增添更多互動與樂趣，讓身心都能輕鬆愉快。

尤偉銘提醒，在節日聚餐時應避免暴飲暴食，維持良好的作息與運動習慣，才能吃得開心又健康。只要聰明挑、適量吃，就能與家人安心共享佳節團圓的喜悅。