刪總統府預算阿兵哥沒飯吃？　他曝不影響憲兵：是衝擊特勤中心伙食

▲國民黨立委翁曉玲建議總統府軍警，沒有廚師煮飯可以叫外送。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統府副秘書長何志偉昨表示，盼立院盡快開會解凍總統府預算，因「2週後總統府將沒有辦法付水電費，阿兵哥會沒有飯吃」。藍營指出，相關預算是編列在國防部，國民黨立委翁曉玲也痛批，立院授權總統府內部自行調整業務經費，總統府不分輕重。民進黨立委王定宇今（22日）解釋，211憲兵營的預算編列在國防部憲指部，211憲兵營自己也有伙房兵，所以伙食沒有問題，真正出問題的是總統府項下，包含特勤中心警衛、派駐軍方人員、警方人員及府方人員的伙食。

王定宇表示，翁曉玲質詢總統府人事費用被凍結、影響下面特勤維安中心、軍警派駐人員伙食，「居然說可以叫麥當勞、外送、水餃，簡直是現代版何不食肉糜」，他說，一般伙食費在預算中叫「主副食費」，會隨著總統府人事費用根據人數按項編列，包含特勤中心、軍方派駐人員如侍衛長、警方派駐人員及府方人員，「一旦人事費用被凍結，主副食費用當然跟著被凍結」，想要吃飯就要自謀生路。

王定宇說明，211憲兵營的預算編列在國防部憲指部，211憲兵營自己也有伙房兵，所以伙食沒有問題，真正出問題的是總統府項下，總統府人事費中編列的主副食費用，這部分涵蓋特勤中心警衛、派駐軍方人員、警方人員及府方人員，特勤中心也需要廚師準備伙食，特勤人員伙食安全很重要，廚師的費用也同樣被凍結。

王定宇指出，總統府人事費用被凍結、間接影響主副食費用，如果不能動支，吃飯就要自己想辦法，但叫麥當勞、外送絕對不是解決辦法，國民黨立委可能不了解主副食費用有多少，能吃多少都算得出來，這些都是按照人頭、按實際支出編列，紮實的伙食費用，去凍結一點道理都沒有。

王定宇喊話，希望在野黨盡快解凍，影響總統府項下人事費用、特勤中心廚師費用，這都不是理性刪減凍結預算的做法，任何解決方式都可以討論，但叫特勤中心叫麥當勞只是鬧笑話。