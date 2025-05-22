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任期倒數？葉丙成評論性平個案惹議　教育部組外部專家1個月內查完

▲▼教育部次長張廖萬堅出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲教育部次長張廖萬堅出席行政院記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

教育部政務次長葉丙成日前在臉書發文，因遭學生指控洩露其性平事件身份而引發議論。 對此，教育部次長張廖萬堅說，該事件現已交由性平會組成外部專家學者處理，這部分也和發表聲明的7位委員事前有溝通過，時間上也尊重委員要求，會儘速在1個月內完成。

葉丙成4月21日在個人臉書粉專貼文，披露台大發生過的性平事件，遭外界質疑洩漏上述事件學生個資，葉修改貼文並表達歉意，將訊息中學生發文截圖隱去，並向該名學生表達歉意。但性平案件受害學生發文控訴無法原諒葉，並要求葉丙成刪文。

事件不斷延燒之下，葉丙成日前到在中央大學演講時，還遭到一名學生嗆何時要刪文。甚至有7名民進黨立委發共同聲明，要求教育部依法將台大性平事件及葉的公開發文，移交教育部性平委員會立案調查。葉目前已撤下當時的貼文，並表示會靜待後續調查結果。

李慧芝說，教育部已經依照《性別平等教育法》啟動調查，行政院尊重教育部的調查結果。教育部次長張廖萬堅說，針對校園性別事件的處理，葉丙成次長在社群平台發表的言論事件，現在交由性平會組成外部專家學者處理，先確認葉丙成次長是否違反相關法令進行調查。

張廖萬堅說，透過外部委員調查也能確保處理程序的結果跟公信力，這部分也和發表聲明的7位委員事前有溝通過，時間上也尊重委員要求，會儘速在1個月內完成。

至於是否會停職調查？張廖萬堅說，目前收到的陳述內容，行政調查方面會先請外部專家調查，就調查內容的情況如果有需要議處或有其他狀況，屆時會比較明確的做法。

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行政院教育部葉丙成性平

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