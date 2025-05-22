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周末全台濕答答「3地防大雨」　端午連假前又有鋒面影響

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天高溫炎熱，南部地區上看38度，今、明天仍以午後雷陣雨天氣為主，周六起鋒面影響，全台都有降雨機率，且降溫明顯，北部、東北部及東半部都有短延時強降雨或大雨，預計影響到下周一。下周四端午連假前又有一波鋒面影響，屆時各地天氣又不穩定。

中央氣象署預報員張承傳表示，今、明天各地天氣穩定，多雲到晴，花東及恆春半島有零星短暫雨，午後大台北地區、嘉義以南、東半部及其他山區有雷陣雨，山區有大雨機率，各地高溫約31至35度，南部近山區有36度，南部也有大範圍38度機率。

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他指出，周六鋒面影響、東北季風增強，各地都有降雨，中部以北、東北部、東部有短暫陣雨或雷雨，北部、東北部及東半部有短延時強降雨或大雨，其他地區為零星雨。周日東北季風影響，鋒面移動到巴士海峽，中部以北、南部及各地都有局部短暫陣雨或雷雨，天氣較涼。

張承傳表示，下周一水氣仍多，南部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨，其他地區局部短暫陣雨或多雲。周二至周三天氣穩定，多雲到晴，午後中南部及其他山區有雷陣雨。他也說，周四另一波鋒面影響，各地降雨增多，恐有雷雨或強降雨，周五端午連假首日鋒面遠離，中南部及花東地區仍有降雨，其他地區較為零星。

溫度方面，他指出，周六、周日明顯降溫，北部21至25度，中南部24至30度，其他時間溫暖偏熱。另外，周六東南部有焚風；周六前金門及馬祖有霧跟低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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