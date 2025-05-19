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明飆36度全台紅番薯　周六鋒面接近「午後全台有雨」

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周天氣炎熱，高溫上看36度，中央氣象署預報員李名翔表示，明、後天花東及恆春半島偶有短暫陣雨，午後大台北、宜花地區及山區有短暫雷陣雨。周六白天鋒面接近，午後幾乎全台有雨。周日鋒面通過，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區午後也有雷陣雨。

李名翔指出，周五前都是花東及恆春半島偶有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後大台北、宜花地區及山區有短暫雷陣雨 ，尤其山區要留意較大雨勢。周四北邊有鋒面接近北部海面，午後降雨明顯，大台北地區及各地山區都有局部大雨。周六白天鋒面接近，雲量增多，午後西半部、宜花地區及其他山區都有雷陣雨，幾乎全台有雨。

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他表示，周六晚間至周日鋒面通過，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲，午後有雷陣雨。下周一鋒面通過，水氣還在，北部及宜蘭有短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後南部、花東地區及各地山區有雷陣雨。下周三華中地區又有鋒面建立，預計周四接近台灣，可能影響端午連假，但不確定性大還要再觀察。

溫度方面，他表示，周六前各地還是高溫天氣，西半部約33至35度，東半部30至33度。周日鋒面通過，微弱東北風下來，北部略為降溫，但高溫仍有27至28度，中南部影響不大。另外，他也說，今晚到明天上午金門及馬祖有霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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