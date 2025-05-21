明天南部熱飆38度　周末「全台有雨」降溫10度

▲周日鋒面通過，加上東北季風影響，全台有雨。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

天氣持續高溫炎熱，明天南高屏近山區有大範圍38度機率，中部以南及花蓮也有36度。中央氣象署表示，下一波鋒面預計周末報到，加上東北季風影響，全台有雨，明顯轉涼，恐降溫10度。

氣象署預報員林定宜指出，明、後天多雲到晴，花東及恆春半島有零星短暫雨，午後大台北地區、南投及嘉義以南、東半部及其他山區有局部短暫雷陣雨；其中，山區有局部大雨。周六清晨西南風、陸風輻合，中南部有零星短暫雨，白天鋒面影響，中部以北、東北部、東部有局部短暫雨，北部、東北部有短延時強降雨或局部大雨，其他地區也有零星短暫雨。

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他表示，周日鋒面通過，東北季風影響，中部以北、東北部及東部轉涼，其他地區早晚亦涼，高溫下降10度，中部以北、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中部有較大雨勢，南部有局部短暫雨，這天幾乎全台有雨。

他指出，下周一東北季風影響，南部、東部及東南部水氣多，其他地區為局部陣雨或多雲。周二東北季風減弱，氣溫回升，各地多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。下周三午後加上北部、東北部及東部也有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜指出，明天北部高溫27至32度，中部以南及花蓮最高36度，南高屏近山區更有大範圍38度機率。周日至下周一受東北季風影響轉涼，周日大台北高溫25至31度，下周一大台北剩22至25度，北部約21至26度，中部24至30度，南部26至33度，東部23至26度。

另外，林定宜表示，明天到周六夜晚及清晨金門、馬祖地區有局部霧；周六東南部還有焚風發生，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）