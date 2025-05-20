周末午後雨區擴大　端午連假恐又有鋒面攪局

▲周六鋒面接近，午後降雨範圍擴大，北部、東北部有短延時強降雨或大雨機率。（圖／記者李毓康攝）

記者周湘芸／台北報導

未來一周天氣類似，周末鋒面影響，天氣轉為不穩定，中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天起各地多雲到晴，花東地區及恆春半島有局部短暫雨。周六鋒面接近，午後降雨範圍擴大，北部、東北部有短延時強降雨或大雨機率，周六晚間至周日鋒面影響，幾乎全台有雨。另一波鋒面預計下周四接近，不排除影響端午連假。

黃恩鴻指出，明天到周五天氣類似，各地多雲到晴，花東地區及恆春半島有局部短暫雨，午後大台北、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨，南投及嘉義以南近山區及各地山區有較大雨勢。周四、周五天氣較不穩定，大台北地區及各山區午後雨勢更大。

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他表示，周六鋒面接近，雲量增多，午後降雨範圍擴大，北部、東北部有短延時強降雨或大雨機率，周六晚間至周日鋒面通過，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨，且受東北風影響，溫度略為下降。

黃恩鴻表示，下周一鋒面移動至巴士海峽，仍有殘餘水氣，南部及花東地區有局部短暫雨，其他地區多雲。周二各地多雲到晴，午後僅中南部地區及其他山區有局部短暫陣雨。下一波鋒面預計下周四影響，不排除持續到端午連假期間。

溫度方面，他表示，周六前各地還是高溫天氣，西半部約33至35度，東半部30至33度。周日鋒面通過，微弱東北風下來，北部略為降溫，但高溫仍有27至28度，中南部影響不大。

另外，黃恩鴻表示，明晚到周六金門及馬祖地區有低雲或霧；周六東南部有焚風發生機率，提醒民眾留意。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）