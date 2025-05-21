今高溫飆36度　周末鋒面報到「雨區擴大又轉涼」

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天各地高溫炎熱，局部近山區有36度高溫，午後大台北地區、南投及嘉義以南、東北部、東部及其他山區有局部雷陣雨，尤其宜花地區局部大雨恐持續到晚間。氣象署表示，周六起鋒面接近，午後降雨加劇、範圍擴大，入夜後到周日幾乎全台有雨且降溫。

中央氣象署預報員林定宜指出，今天台灣各地多雲到晴，花東地區及恆春半島偶有不定時短暫陣雨，午後大台北地區、南投及嘉義以南、東北部、東部及其他山區有局部雷陣雨，且山區有較大雨勢，宜花地區也有局部大雨，並持續到晚間。另外，今天各地高溫約31至36度，中南部近山區有36度。

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林定宜表示，鋒面周六白天接近，周六晚間到周日通過，各地天氣不穩定。周六午後西半部、東半部、東北部及山區有局部短暫雷陣雨，北部、東北部有短延時強降雨或大雨，清晨至上午中南部也有零星雨。周六晚間至周日，受鋒面及東北季風影響，中部以北、東北部、東半部降溫，其他地區早晚亦涼，中部以北、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區局部短暫陣雨。

他指出，下周一東北季風影響，早晚亦涼，降雨趨緩，南部、東南部、東半部有不定時局部短暫雨，其他地區為多雲陣雨。下周二回溫、降雨減弱，午後僅中南部及其他山區有局部短暫陣雨。

林定宜提醒，今天到周六夜晚、清晨金門及馬祖地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。另外，周六鋒面南下前，東南部有焚風機率。

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）