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宜花午後大雨下到入夜　周末鋒面報到全台濕答答

記者周湘芸／台北報導

未來一周高溫炎熱，仍是午後雷陣雨天氣，中央氣象署預報員黃恩鴻指出，今天午後大台北地區、宜花及各地山區有短暫雷陣雨，其中，宜花地區可能持續到晚間，也有大雨機率。周六白天鋒面接近，晚間到周日通過，天氣轉為不穩定，各地都有短暫陣雨機率。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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黃恩鴻表示，未來一周是位於鋒面前緣偏南風環境，溫暖悶熱，午後有雷陣雨。周六白天鋒面接近，晚間到周日通過，天氣不穩定，下周一再轉為水氣較少天氣。

他指出，今天東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，各地多雲到晴，午後大台北地區、宜花及各地山區有短暫雷陣雨，其中，山區有較大雨勢，宜花降雨可能持續到晚間，且也有大雨機率。

黃恩鴻指出，明天到周五各地多雲到晴，花東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後大台北、宜花地區及各山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區平地也有降雨機率，且山區有較大雨勢。周四、周五鋒面南壓接近，午後大台北地區、各地山區有局部大雨。

他表示，周六鋒面接近，午後西半部、宜花及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區也有零星短暫雨。周六晚間到周日中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區也有不定時短暫陣雨。下周一鋒面遠離，北部及宜蘭有局部短暫陣雨，午後花東、南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，周五前變化不大，高溫約31至35度，低溫24至27度。周六至下周一鋒面及東北風影響，天氣較涼，北部及宜花高溫約26至27度，其他地區30至34度，其中，周日北部及宜花低溫僅22至23度，其他地區24至27度。另外，他也提醒，明、後天金門及馬祖可能有霧或低雲影響能見度。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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