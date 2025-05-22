新冠病毒「性格大變」　重症醫揭警訊：喉嚨癢卻不痛可能是前兆

▲新冠疫情近期不斷升溫。（圖／記者陳俊宏攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新冠就診數連續6周上升，疾病管制署公布上周新冠就診人次1.9萬，增加88.2%，另新增93起重症、4例死亡，預估這波疫情於6月中下旬達高峰。對此，重症專科醫師黃軒表示，2025年版的新冠病毒，已經「性格大改變」。

重症專科醫師黃軒在臉書發文表示，現在要注意病毒的「低調症狀」。他指出，現行變異株如KP.2、JN.1及XBB等「FLiRT家族」，傳染力更強且具免疫逃逸特性，即使曾感染過或接種過疫苗，仍可能再次染疫。

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同時，這些病毒的症狀趨於輕微，常以類似感冒或腸胃炎的形式表現，但肺部可能悄悄出現「毛玻璃樣病變」。

黃軒引用國內外研究指出，過去常見的新冠症狀如發燒比例已顯著下降，僅約40%以下的患者初次就診時出現發燒。取而代之的是更常見的疲憊、頭痛及腹瀉等輕微症狀。

他提醒，民眾要留意「身體的小語言」，包括嗅覺遲鈍、舌頭發澀、以及喉嚨癢卻不痛等可能是感染的前兆。

黃軒建議，民眾如出現疑似症狀，應先觀察48小時，若症狀惡化如呼吸急促、腹瀉不止或持續頭痛，應立即就醫。即使症狀未加重，也不應掉以輕心，應減少外出並在家隔離。此外，在高風險場所如捷運、電梯及醫院等擁擠空間，戴口罩仍然是有效防護措施。

黃軒最後提出「三句口訣」協助民眾應對變異株感染，包括「不發燒不代表未染疫」、「小症狀需觀察，大症狀快就醫」以及「口罩還在流行，免疫力靠經營」。