青少女染梅毒10年間暴增53倍　埔榮：同期間男性感染更嚴重

▲梅毒部分患者初期毫無症狀，直到二期才會出現全身紅疹，若不及時治療，惡化至晚期甚至可能導致全身癱瘓。（示意圖／CTWANT提供）

記者高堂堯／南投報導

根據衛福部最新資料，自2014年至2024年10年間15至19歲青少女梅毒案例暴增53倍，連小三女童也感染梅毒，經媒體報導後引發全國家長一陣恐慌；不過台中榮總埔里分院指出，同期間增加的男性個案數相較女性年齡層更廣、比例更高，呼籲無論男女都要採取安全性行為，有效預防性病。

中榮埔里分院說明，從疾病管制署的統計資料發現，由於性觀念逐漸開放，自2000年起至2017年梅毒的個案數逐年攀升，自2017年至2024年維持在每年1萬件以下的情形；比較2014年及2024年資料，女性個案數增加主要在15至29歲，男性個案數增加主要在15至44歲，若不分年齡，男性案件數增加約42.4%，女性案件數增加約29.6%，其中2024年案件數男女比率約3.7:1。

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▲▼2014年與2024年台灣男女梅毒確診個案數統計圖，以及2000年至2024年台灣梅毒確診個案數統計。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮醫院表示，即使是在近兩年梅毒病例暴增的日本，去年以1萬4663例創歷史新高，以流行的年齡分布而言，男性以20多歲至60多歲較多，女性以10多歲至40多歲較多，感染者當中更有約七成為男性。

埔榮介紹，梅毒後天感染早期病程包括第一期及第二期梅毒：第一期典型呈現硬性下疳（堅硬、無痛、無搔癢的皮膚潰瘍），經數週會自動癒合消失，再惡化為頭痛、倦怠、噁心、發燒、體重減輕，或有肌肉及關節疼痛等全身性症狀；第二期常出現遍布手掌與腳掌的廣泛紅疹、全身性淋巴腺腫，即使接下來會轉為無臨床症狀，但體內仍有會破壞組織器官的梅毒螺旋菌；通常感染後3到7年以上則進入第三期，主要症狀為皮膚、上表皮組織以及骨骼肌肉組織出現軟質、持續發炎、大小持續變動的肉瘤組織「梅毒腫」，若為「心臟血管性梅毒」，其病變主要是主動脈炎、冠狀動脈入口狹窄、動脈瘤等，「神經性梅毒」則引起腦性、週邊神經性及腦脊髓性病變或導致全身癱瘓。

梅毒經診斷治療後無法終生免疫，如有曝觸將再度感染發病；埔榮表示，常見篩檢方法為梅毒反應素試驗(Rapid plasma Reagin，RPR)，若為陽性反應，再進行梅毒螺旋菌膠體凝集試驗(Treponema pallidum Particle Agglutination，TPPA)的確認試驗，陽性的患者大部分終生都維持陽性，僅少數人可能會消失。

埔榮提醒，預防性病最有效方法就是全程使用保險套，並避免與人共用衛生物品、共用針具以及多重性伴侶等具有感染風險的行為，曾有相關行為應定期接受性病篩檢；若發現感染，應告知性伴侶並接受治療，也能避免自己再被性伴侶傳染，相關疑問可洽詢該院感染科門診，病理檢驗科可提供相關的檢驗服務。