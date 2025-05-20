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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「核酸大王」向多地衛健局「追債」無果　狀告法院索要「檢測款」

▲有著「核酸大王」之稱的張核子狀告多地衛健局聲討「欠款」。（圖／翻攝微博）

▲有著「核酸大王」之稱的張核子狀告多地衛健局聲討「欠款」。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

在新冠疫情期間一度爆紅的大陸「核酸大王」張核子，近期為了「討債」，再次成為媒體焦點。張核子旗下的深圳核子華曦醫學檢驗實驗室自去（2024）年起，陸續以「服務合同糾紛」名義，向多個地級與縣級衛健局提起民事訴訟，追討疫情期間的核酸檢測費用，包括福建莆田、內蒙古呼倫貝爾市海拉爾區等地，引起輿論關注。

▲有著「核酸大王」之稱的張核子狀告多地衛健局聲討「欠款」。（圖／翻攝微博）

《鳳凰網》報導，一名曾在核子華曦任職的員工指出，「疫情期間該實驗室為很多衛健局做了檢測，應該是要錢沒要回來，但具體細節不明。」《黑池財經》報導，有地方衛健部門人員坦言，確有費用糾紛發生，已就金額不大的案情達成和解，「但不便透露具體數字。」

公開資訊顯示，張核子原為中國醫科大學碩士，曾參與深圳公安局DNA鑑定中心籌建，後創辦核子基因，業務涵蓋司法鑑定、親子鑑定與基因檢測。疫情爆發後，他以「加盟+直營」模式在大陸迅速擴張，核酸實驗室曾遍及45城、超560個檢測點，號稱累計檢測人次超過7億次。

然而，張核子打造的「核酸帝國」也飽受爭議。甘肅蘭州2022年爆出核子華曦通報「將陽性資料誤列為陰性」，引發「核酸造假」爭議，邢台、長沙、濟南、杭州等多地也曾因其出現管理疏失與違規操作遭官方處罰。

疫情後，核子基因業務驟減，資金壓力逐漸上升，一度嘗試轉型進軍房地產與預製菜等新領域，張核子近日以個人身分入駐抖音，發表創業經歷、與5萬多粉絲互動。

據此，外界推測這起對各地衛健局採取的「追債行動」，是張核子試圖重回輿論焦點的一招，也反映出疫後龐大的檢測產業遺留下的財政與信任問題。

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