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大陸 大陸焦點 特派現場

新冠疫情再起！鍾南山估6月底前結束　持續6至8週...慢性病長者留意

▲大陸呼吸病學專家鍾南山。（圖／翻攝微博）

▲大陸呼吸病學專家鍾南山。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

新冠肺炎近期在全球各地出現再次流行的情況，大陸街頭也逐漸出現不少經常咳嗽及戴上口罩的民眾，引起輿論關注。對此，大陸呼吸病學專家鍾南山表示，這一輪新冠感染整體上可防可控，不必恐慌，「目前仍處在爬坡階段，將逐步接近高峰，預計6月底前結束流行，持續6至8週時間。」

▲大陸呼吸病學專家鍾南山。（圖／翻攝微博）

大陸中疾控中心數據顯示，自3月31日到5月4日，門診和急診流感樣病例中，新冠陽性率從7.5%增加到16.2%，住院病例陽性率也從3.3%增加到6.3%。

此外，從2025年3月到5月初，香港、新加坡、英國、法國、巴西、挪威的監測數據均表示，感染新冠病毒的人數呈現增加趨勢。鍾南山提到，「以香港為例，其報告的死亡病例中，83%以上的是65歲以上的人，90%以上的人存在併發症。」

鍾南山指出，早期症狀表現相似，表現為發燒、頭疼、全身疲勞、嗓子疼，「這一次臨床反映，刀片嗓的症狀更明顯一些，另外咳嗽也多一些，流行毒株XDV傳染性還是強的，但致病力相對較弱。」

鍾南山提醒，對於一些有基礎病（慢性病）的65歲以上老年人，家人和醫生需要重點關注他們的病情變化，「若不及時用特效藥，可能會產生嚴重的併發症，最終危及生命安全。若能在48小時內服用特效藥，可能就能阻斷病情向重症方向發展。」

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