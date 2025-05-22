JR列車驚見「遺體趴車頂」　離奇載屍1天才被乘客發現

▲JR飯山線。（圖／翻攝photoAC）

記者柯沛辰／綜合報導

日本JR飯山線近日發生一起駭人案件，一輛從長野縣開往新瀉的列車，在停靠十日町站時，被乘客發現車頂趴著一具男性遺體。警方連日調查，發現死者前一天起就在車頂，但途中遭高壓電纜電擊身亡，直到隔天還被載了整整90公里，才在終點站被發現。

綜合日媒報導，這輛JR飯山線的列車，在當地時間15日下午3點06分停靠十日町站月台，由於該站是飯山線在新潟縣重要的分界點，也是北北線的中心站，因此列車在此停靠約1個多小時，且月台上還有一座步行橋，供乘客換乘北北線。

期間，一名乘客向下看去，赫見一名身穿黑色襯衫的男子趴在車頂，面部朝下，一動不動，驚覺狀況有異，因此趕緊通報站務人員。警方到場時，發現趴在車上的男子已經死亡，後腦受傷流著血，研判死者年約40多歲，身高約175公分，但身分還在釐清中。

警方第一時間調閱監視器，發現列車從長野站中午12點30分出發時，當時死者就已經在車頂。隨著進一步追查，才驚訝發現死者早在前一天，也就是14日，就已經趴在車頂，這意味著列車可能載著遺體三次穿越新潟和長野的縣界。

警方初步調查認為，死者趴在車頂，可能為了避開列車區間的高壓電纜，但最終仍不幸被活活電死。至於男子身分為何？是意外墜落車頂，還是刻意登上？確切動機及死因仍待警方調查釐清。