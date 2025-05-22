　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

JR列車驚見「遺體趴車頂」　離奇載屍1天才被乘客發現

▲▼JR飯山線。（圖／翻攝photoAC）

▲JR飯山線。（圖／翻攝photoAC）

記者柯沛辰／綜合報導

日本JR飯山線近日發生一起駭人案件，一輛從長野縣開往新瀉的列車，在停靠十日町站時，被乘客發現車頂趴著一具男性遺體。警方連日調查，發現死者前一天起就在車頂，但途中遭高壓電纜電擊身亡，直到隔天還被載了整整90公里，才在終點站被發現。

綜合日媒報導，這輛JR飯山線的列車，在當地時間15日下午3點06分停靠十日町站月台，由於該站是飯山線在新潟縣重要的分界點，也是北北線的中心站，因此列車在此停靠約1個多小時，且月台上還有一座步行橋，供乘客換乘北北線。

期間，一名乘客向下看去，赫見一名身穿黑色襯衫的男子趴在車頂，面部朝下，一動不動，驚覺狀況有異，因此趕緊通報站務人員。警方到場時，發現趴在車上的男子已經死亡，後腦受傷流著血，研判死者年約40多歲，身高約175公分，但身分還在釐清中。

警方第一時間調閱監視器，發現列車從長野站中午12點30分出發時，當時死者就已經在車頂。隨著進一步追查，才驚訝發現死者早在前一天，也就是14日，就已經趴在車頂，這意味著列車可能載著遺體三次穿越新潟和長野的縣界。

警方初步調查認為，死者趴在車頂，可能為了避開列車區間的高壓電纜，但最終仍不幸被活活電死。至於男子身分為何？是意外墜落車頂，還是刻意登上？確切動機及死因仍待警方調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 4793 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「野獸」林志傑總冠軍G7傷退　手部變形骨折送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普長子小唐納：「或許有一天」會參選美國總統

JR列車驚見「遺體趴車頂」　離奇載屍1天才被乘客發現

國際火線／紅色恐慌：反共警報「麥卡錫主義」的起源

英前特種部隊組團「7天往返倫敦和聖母峰」　宣布計畫成功

泰優良教師扮蝙蝠俠校園裸拍！學狗撒尿還討男學生原味襪

川普嗆泰勒絲「不再火辣」惹怒粉絲　白宮急滅火澄清

特斯拉「自駕計程車」要來了！　6月底前在德州測試

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊　3周沒好快就醫

清純女大生赴日追夢「慘遇黑心企業」！　改行AV女優出道

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

劉雨昕喝咖啡流成一攤　超傻眼：怎麼會這樣？

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【超誇張濃煙】台泥火警！預熱機成「煙囪塔」 警消到場灌救 #花蓮

【特別的回家儀式】一回家看到媽媽在熱舞！兒子們看傻眼 下秒反應超兩極XD

【狗狗驚喜】美國媽送兒子夢中情狗！他見家中新成員嚇傻超感動

川普長子小唐納：「或許有一天」會參選美國總統

JR列車驚見「遺體趴車頂」　離奇載屍1天才被乘客發現

國際火線／紅色恐慌：反共警報「麥卡錫主義」的起源

英前特種部隊組團「7天往返倫敦和聖母峰」　宣布計畫成功

泰優良教師扮蝙蝠俠校園裸拍！學狗撒尿還討男學生原味襪

川普嗆泰勒絲「不再火辣」惹怒粉絲　白宮急滅火澄清

特斯拉「自駕計程車」要來了！　6月底前在德州測試

今夏自來水「基本費用」全免了！　東京都800萬戶受惠

飯後喉嚨卡卡？專家：「2症狀」是癌症警訊　3周沒好快就醫

清純女大生赴日追夢「慘遇黑心企業」！　改行AV女優出道

新冠病毒「性格大變」　重症醫揭警訊：喉嚨癢卻不痛可能是前兆

川普長子小唐納：「或許有一天」會參選美國總統

白委轟緊急專線只接12小時！海基會：被刪預算「連花都送不起」

OpenAI砸65億美元併購Jony Ive公司　前蘋果設計長進攻AI硬體戰場

泰山前董座涉炒股「7000萬買畫」遭拘提　台開邱于芸深夜移送北檢

謝忻險遭設局！假警察控她違法吸金「視訊給看派出所」　嚇壞求救男友

自動駕駛信任度有疑慮「英國宣布延後開放」！最快2027下半年上路

JR列車驚見「遺體趴車頂」　離奇載屍1天才被乘客發現

家寧預告「公開真相」疑感情被劈腿！　網一面倒撻伐：帳本拿出來才是重點

愛心市民捐百萬專車　台南汪汪隊升級出勤更舒適

【去哪了！】爸爸出門沒先報備　法鬥生氣哄超久XD

國際熱門新聞

棺材突然動了　男屍復活影片瘋傳

女大生赴日追夢「遇黑心企業」！改行AV女優

台灣人在柬埔寨被抓！　正面照曝光

女護士「只穿內褲」被勒斃！陳屍宿舍

飯後喉嚨卡卡？　專家：「2症狀」是癌症警訊

紅色恐慌：麥卡錫主義的起源

小姊弟相擁亡　「手臂遭砍斷」全身傷

日媒預測：中國佔領台灣　美軍司令戰死

電動牙刷也能抓姦　女靠1數據發現外遇

橘貓為何80%都是公的？

肯爺老婆「漁網胸罩」2點全露吃冰

鄰居狗吠太吵　住戶不忍了「放出2大蛇」

科學家：冰山融化仍不可逆

英前特種部隊組團　7天往返倫敦和聖母峰成功

更多熱門

相關新聞

日本JR宣布2026年3月廢除往復折扣　買來回票不再省錢

日本JR宣布2026年3月廢除往復折扣　買來回票不再省錢

日本JR集團近日宣布，將於2026年3月起廢除「往復乘車券」，同時取消「往復折扣」，消息一出在網路上引發鐵道迷騷動，但也有人疑惑不解，不清楚什麼是往復折扣，顯示隨著在綠色窗口購票的人數減少，現代人似乎愈來愈不理解購票規則。

日150名乘客受困瀨戶大橋！

日150名乘客受困瀨戶大橋！

珊珊颱風登陸九州！　JR宣布：列車全日停駛

珊珊颱風登陸九州！　JR宣布：列車全日停駛

警戒南海海槽地震！部分新幹線減速

警戒南海海槽地震！部分新幹線減速

男大生持空氣槍轟JR月台：想看被射中會怎樣

男大生持空氣槍轟JR月台：想看被射中會怎樣

關鍵字：

JR飯山線十日町站

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Andy遭爆出軌！

衝撞3死真相陷謎團！三峽翁行車紀錄器還原

42歲林志傑傷退　左手變形骨折送醫

《大學生》寧寧離婚了！　「離開不健康的親密關係」

LINE免費貼圖來了！李珠珢「陪你180天」

朱媛媛罹癌瞞5年病逝…群星湧留言　黃曉明：從未聽她說過

全台有雨！　鋒面報到時間曝

黃子佼、孟耿如驚爆「結束5年婚姻」！

三峽翁繞路買2碗粉圓冰　肇逃再釀3死12傷

世壯運外籍選手驚傳離世　執委會回應

彰化女中前「猛烈自撞」車頭炸爛　驚悚片曝光

一票爸媽貼「Baby in car」　他見正確版激喊：好難得

惹怒王文洋「4千萬恐掰了」！她曝女大生使錯招了

Joeman「副駕1女」突起身抬頭　粉絲氣炸不挺了

「靠北世壯運」曝巴西選手抱怨賽事　本人道歉了

更多

最夯影音

更多

【寶貝不要怕】命危女童還沒醒... 家人現場淚喊：快回醫院治療 #三峽

【要看路啊】行人沒在看橫越馬路差點被撞！竟回嗆：是妳衝出來

吳尊520帶老婆遊巴黎　鏡頭前索吻送鑽戒好閃

【老當益壯】在健身房搭訕73歲壯碩阿伯　竟然是FBI前員工！?

【男友跟狗的差別】女辦事男友在外玩手機　反觀歐告眼裡只有她

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面