珊珊颱風登陸九州！　JR宣布：列車全日停駛

▲珊珊颱風稍早於台灣時間29日上午6時登陸日本九州。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合外電報導

今年第10號颱風「珊珊」今（29日）上午已在九州登陸，正在保持強大勢力北上，預計大分縣將於29日中午前進入暴風圈，並在30日早晨達到最接近點。

綜合日媒報導，大分縣內中部和北部地區已經出現線狀降水帶，災害發生的風險正在急劇增加。根據上午7時（台灣時間6時）的推測，珊珊颱風正位於鹿兒島縣薩摩川內市附近，以每小時15公里的速度向北移動。颱風中心的氣壓為935百帕斯卡，中心附近的最大風速達每秒50公尺。

如果颱風按照預測的路徑行進，大分縣將於29日中午前進入暴風圈，並在30日早晨達到最接近的距離。今早6時30分（台灣時間5時30分）左右，大分縣中部和北部地區出現了線狀降水帶。

預計到30日早上6時（台灣時間30日上午5時）為止的24小時內，南部地區的降雨量將達到最多400毫米，其他地區則預計會有300毫米的降雨量。風勢也將增強，30日預計最大風速可達每秒20公尺。

珊珊颱風已對交通運輸造成影響。JR公司宣布，29日縣內所有的特急列車及在來線列車將從首班車開始全日停駛。大分機場的所有航班已經取消，大分交通的路線巴士以及機場和高速巴士也將全日停運。高速公路部分路段也已經封閉。

此外，根據九州電力的報告，截至上午8時（台灣時間7時），由於颱風影響，縣內約有1500戶停電。