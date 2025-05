桃園成功爭取國際頂尖新創加速器 Plug and Play　進駐虎頭山創新園區

▲市長張善政宣布,桃園成功爭取國際頂尖新創加速器 Plug and Play進駐虎頭山創新園區。(圖/市府提供)

記者楊淑媛/桃園報導

桃園市虎頭山創新園區連年虧損挨批,去年經市議員林政賢、張碩芳等人提出質詢,要求經發局積極促參轉型,以化虧為盈為目標。市長張善政21日於市政會議宣布,市府已成功爭取國際頂尖新創加速器 Plug and Play(PNP)進駐虎頭山創新園區,成為全臺首個設點的國際級加速器據點。

張善政指出,Plug and Play為全球規模最大的新創加速器之一,創辦人早年投資Google獲得豐厚回報,進而創立Plug and Play,發展為橫跨全球的創新平台。Plug and Play進駐後即啟動臺灣新創團隊甄選計畫,其中,由市府青年事務局自創立初期即長期輔導的桃園團隊「智穎智能」成功入選首屆「PNP Taiwan」計畫,以智慧製造應用為主軸,成為全臺首批入選的十家團隊之一,後續將前往美國總部參與高峰會,與國際投資機構與技術專家深度交流。

▲虎頭山創新園區位於桃園區市郊虎頭山麓下,原為國軍醫院和營區。(圖/記者楊淑媛攝)

青年事務局表示,由市府輔導的新創團隊「智穎智能公司」近日成功完成新臺幣6,700萬元Pre-A輪募資,資金將用於擴大全球市場佈局、強化技術研發與加速產品商業化,進一步提升國際競爭力。此成果顯示資本市場對其技術實力與成長潛力的高度肯定,亦為進軍北美與拓展全球業務奠定穩固基礎。

青年事務局進一步說明,智穎智能(Moldintel)成立於109年,公司專注於AI智慧製造,致力打造結合AI與雲端運算的「AI自駕工廠」,其核心產品為全球少數可支援跨品牌射出成型設備的智慧平台,協助製造業者實現製程自動化與良率提升,解決製造現場人力短缺與技術斷層等痛點。

桃園市虎頭山創新園區於2019年啟用,經桃園市審計處於去年間,提出報告顯示已虧1.5億,經市議員林政賢、張碩芳等人於定期大會提出質詢,要求經發局積極促參轉型,以化虧為盈為目標。

虎頭山創新園區位於桃園區市郊虎頭山麓下,原為國軍醫院和營區,面積4.7公頃,軍方撤離後閒置3年,市府配合「亞洲‧矽谷計畫」,爭取中央補助9千萬、自籌6千萬,花1.5億元改造為虎頭山創新園區。