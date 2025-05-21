桃園成功爭取國際頂尖新創加速器 Plug and Play　進駐虎頭山創新園區

▲市長張善政宣布，桃園成功爭取國際頂尖新創加速器 Plug and Play進駐虎頭山創新園區。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市虎頭山創新園區連年虧損挨批，去年經市議員林政賢、張碩芳等人提出質詢，要求經發局積極促參轉型，以化虧為盈為目標。市長張善政21日於市政會議宣布，市府已成功爭取國際頂尖新創加速器 Plug and Play（PNP）進駐虎頭山創新園區，成為全臺首個設點的國際級加速器據點。

張善政指出，Plug and Play為全球規模最大的新創加速器之一，創辦人早年投資Google獲得豐厚回報，進而創立Plug and Play，發展為橫跨全球的創新平台。Plug and Play進駐後即啟動臺灣新創團隊甄選計畫，其中，由市府青年事務局自創立初期即長期輔導的桃園團隊「智穎智能」成功入選首屆「PNP Taiwan」計畫，以智慧製造應用為主軸，成為全臺首批入選的十家團隊之一，後續將前往美國總部參與高峰會，與國際投資機構與技術專家深度交流。

▲虎頭山創新園區位於桃園區市郊虎頭山麓下，原為國軍醫院和營區。（圖／記者楊淑媛攝）

青年事務局表示，由市府輔導的新創團隊「智穎智能公司」近日成功完成新臺幣6,700萬元Pre-A輪募資，資金將用於擴大全球市場佈局、強化技術研發與加速產品商業化，進一步提升國際競爭力。此成果顯示資本市場對其技術實力與成長潛力的高度肯定，亦為進軍北美與拓展全球業務奠定穩固基礎。

青年事務局進一步說明，智穎智能（Moldintel）成立於109年，公司專注於AI智慧製造，致力打造結合AI與雲端運算的「AI自駕工廠」，其核心產品為全球少數可支援跨品牌射出成型設備的智慧平台，協助製造業者實現製程自動化與良率提升，解決製造現場人力短缺與技術斷層等痛點。

桃園市虎頭山創新園區於2019年啟用，經桃園市審計處於去年間，提出報告顯示已虧1.5億，經市議員林政賢、張碩芳等人於定期大會提出質詢，要求經發局積極促參轉型，以化虧為盈為目標。

虎頭山創新園區位於桃園區市郊虎頭山麓下，原為國軍醫院和營區，面積4.7公頃，軍方撤離後閒置3年，市府配合「亞洲‧矽谷計畫」，爭取中央補助9千萬、自籌6千萬，花1.5億元改造為虎頭山創新園區。