▲桃園虎頭山創新園區4年虧1.5億，民代要求市府營運轉型

▲市議員林政賢質詢虎頭山創新園區連年虧損，如何轉型。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市虎頭山創新園區連年虧損挨批，市議員林政賢、張碩芳4日於市議會經發局工作報告中質詢指出，虎頭山創新園區2019年啟用，桃園市審計處報告顯示迄目前虧1.5億，要求經發局積極促參轉型，以化虧為盈為目標。經發局長張誠表示，園區將於今年進行營運轉型，成立研發孕育中心，並透過促參方式提升效益。

▲虎頭山創新園區2019年啟用，桃園市審計處報告顯示迄目前虧1.5億。（圖／林政賢服務處提供）

市議員林政賢指出，虎頭山創新園區的運營狀況，雖然園區收入逐年增加，但仍無法支應營運成本。依虎頭山物聯網創新基地計畫書，計畫期滿後，園區需改變運作機制，跳脫以政府投入大量資金方式進行營運工作。

▲市議員張碩芳要求經發局，針對虎頭山創新園區連年虧損積極促參轉型。（圖／張碩芳服務處提供）

2021至2023年度的收入分別為284萬餘元、427萬餘元、433萬餘元，於支出1012萬餘元、937萬餘元、535萬餘元。市議員張碩芳說，虎頭山創新園區4年虧1.5億，桃園市審計處報告內，收入1498.8萬元，2023年營運支出及委外營運成本達1億7392.9萬元，虧1.5億，期許市府經發局重視虧損問題，規劃未來增加營收，虎頭山創新園區轉型計畫與桃園市重點優勢產業合作，以研發實證、新創加速、研習教育、合作創新等目標推動。

虎頭山創新園區位於桃園區市郊虎頭山麓下，原為國軍醫院和營區，面積4.7公頃，軍方撤離後閒置3年，市府配合「亞洲‧矽谷計畫」，爭取中央補助9千萬、自籌6千萬，花1.5億元改造為虎頭山創新園區。